A Mesenzana sarà lutto cittadino per i funerali di Giada e Alessio, i due bimbi uccisi dal padre I funerali di Giada e Alessio, i due bimbi uccisi dal padre poi suicida, non sono ancora stati fissati. Si attende l’autopsia, fissata per martedì. Intanto il sindaco di Mesenzana annuncia che il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino.

A cura di Francesco Loiacono

Andrea Rossin con l’ex moglie e la figlia in uno scatto di alcuni anni fa

Sarà lutto cittadino a Mesenzana, piccolo paese della provincia di Varese, nel giorno dei funerali di Giada e Alessio, i due bambini di 13 e 7 anni uccisi dal padre Andrea Rossin, poi suicida. Il giorno delle esequie non è ancora stato fissato: si attende infatti l'autopsia sui corpi dei due bimbi e su quello del loro padre, esame che servirà solo a confermare la dinamica già evidente per gli investigatori: il padre ha ucciso i due figli nel sonno nel suo appartamento in via Pezza e ha poi rivolto la stessa arma verso di sé, togliendosi la vita. L'esame autoptico dovrebbe svolgersi il prossimo martedì: poi il magistrato incaricato del caso darà il nulla osta per i funerali.

La mamma dei bimbi non riesce a darsi pace: È colpa mia

L'unica sopravvissuta della strage famigliare è la madre dei bimbi, la 35enne Luana, ancora in ospedale sotto choc. È stata lei, giovedì mattina, a scoprire i corpi ormai senza vita dell'ex marito, dal quale si era separata da pochi giorni, e dei suoi figli. L'uomo soffriva di disturbi psichiatrici e "tormentava" Luana affinché tornassero insieme, anche se la donna non lo aveva mai denunciato ai carabinieri, forse perché non ne aveva percepito la pericolosità. Adesso la donna non riesce a darsi pace: "È colpa mia. Sarà sempre e soltanto colpa mia. Ma lui insisteva, era loro padre, mi sono fidata".

Mesenzana cercherà adesso di stringersi attorno a Luana: sono previste una fiaccolata e un momento di preghiera prima dei funerali, durante i quali come ha anticipato il sindaco Alberto Rossi sarà proclamato il lutto cittadino con le bandiere degli edifici pubblici a mezz'asta e le saracinesche dei negozi abbassate. Intanto un team di psicologi è stato già inviato nelle scuole che i piccoli Giada e Alessio frequentavano, per cercare di spiegare ai loro compagni cosa è accaduto.