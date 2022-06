A fuoco una villa a Cunardo: due persone ferite, vigile del fuoco precipita da quasi due metri Una villa a Cunardo, in provincia di Varese, ha preso fuoco. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato a spegnere il fuoco. Durante l’incendio due persone sono rimaste ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella mattinata di oggi mercoledì 29 giugno a Cunardo, in provincia di Varese. Qui una villa ha preso fuoco: in poco tempo è stata avvolta dalle fiamme e dal fumo. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato a spegnere il fuoco. Durante l'incendio due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un residente che si è tagliato nel tentativo di aiutare a spegnere le fiamme e di una vigile del fuoco che è caduta da un'altezza di un metro e mezzo. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Luino: non sono in pericolo di vita.

Le cause dell'incendio

Intanto si indaga su quanto accaduto. Restano ancora da accertare le origini dell'incendio: molto probabilmente le origini sono da ricondurre a un problema di natura elettrica. In poco tempo si sono alzate le fiamme all'interno della villa bifamigliare in via Rossini. In auto dei residenti sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Luino e Varese con due autopompe, un autobotte, un fuoristrada e un carro aria. Tutta la zona ora è stata messa in sicurezza: per il momento l'abitazione è stata resa inagibile. Solo nei prossimi giorni si potrà capire meglio nel dettaglio cosa sia accaduto e se i residenti potranno rientrare presto in casa.

Luciana Zaro trovata morta nella sua abitazione

Non ce l'ha fatta invece Luciana Zaro, la donna che è stata trovato morta nella sua abitazione a Gallarate (Varese). La sua abitazione era stata colpita da un incendio. La donna, molto nota in città, era titolare di una gioielleria in corso Italia ed era anche conosciuta per il suo impegno nell'Anpi di Gallarate. In base alle ricostruzioni fornite fino a questo momento, la donna è rimasta intrappolata dalle fiamme: l'incendio è esploso poco dopo le 16 dello scorso 24 giugno. Alcuni residenti hanno sentito le urla, ma nonostante i tentativi di aiutarla, non sono riusciti a entrare dentro. Nulla hanno potuto fare anche i vigili del fuoco: la donna è infatti stata trovata morta. Per il momento restano sconosciute le cause del rogo: solo i rilievi potranno svelarle.