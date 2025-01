A fuoco nella notte un capannone con bancali di legno a Lodi Vecchio: il video del vasto incendio Il capannone di un’azienda che produce pallets e bancali di legno a Lodi Vecchio è andato a fuoco verso le 1.45 di questa notte. Sul posto i vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un vastissimo incendio ha colpito questa notte il capannone di un'azienda che produce pallets e bancali di legno a Lodi Vecchio. Le fiammo hanno da prima invaso proprio le pedane di legno. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che si sono subito messi al lavoro per spegnere le fiamme con due autopompe, due autobotti e un'autoscala: il loro intervento ha permesso di evitare che anche le altre ditte vicine subissero gravi danni. In supporto al personale del Comando di Lodi è intervenuta anche la Abp del distaccamento dei vigili volontari di Melegnano (Comando di Milano). Ci vorrà ancora del tempo per spegnere le fiamme. Per fortuna non risultano persone coinvolte.

Stando a quanto precisato dai vigili del fuoco, "i capannoni intaccati dall'incendio sono due, uno con pallets ( bancali di legno) e un capannone contenente materiale tessile) contenuto l’incendio ai capannoni attigui".

Articolo in aggiornamento