in foto: Il lago ghiacciato di Endine (Fonte: Facebook)

Come ogni anno, l'ondata di gelo e freddo che investe la provincia di Bergamo porta alla formazione di ghiaccio sul lago di Endine. Tra lunedì 11 gennaio e martedì 12, il ghiaccio ha raggiunto uno spessore di quattro o cinque centimetri rendendolo così apparentemente sicuro. Una sicurezza però che è difficile dimostrare e che potrebbe essere un rischio per la vita dei cittadini stessi. Per questo motivo da tre anni, i sindaci dei comuni di Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone e Monasterolo pubblicano un avviso per informare i residenti, i visitatori e i turisti dei pericoli e dei rischi che comporta camminare o pattinare sul ghiaccio.

L'invito del sindaco di Spinone

"In occasione delle prime presenze sul ghiaccio, ricordo che non esiste un’ordinanza di divieto da alcuni anni ormai, ma esiste un concreto pericolo poiché non siamo in grado di monitorare in maniera uniforme la qualità del ghiaccio. Vi invitiamo quindi a non salire", scrive su Facebook il sindaco di Spinone, Simone Scaburri. Nonostante l'invito dei primi cittadini, sabato 16 gennaio alcuni cittadini hanno deciso di correre il pericolo. Foto e video mostrano intere famiglie intente a pattinare e godersi l'ultimo giorno di zona arancione in Lombardia.

In Lombardia zona rossa non si può pattinare

Il sindaco ha poi voluto ricordare che da domenica la Lombardia è in zona rossa. Questo comporta un limite negli spostamenti. Non è consentito spostarsi se non per comprovati motivi di necessità, salute e lavoro. Ed è possibile fare attività motoria solo nelle vicinanze della propria abitazione. Questo però non vale per la superficie ghiacciata. Pattinare infatti non è considerata un'attività motoria.