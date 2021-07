A Bergamo e a Brescia arrivano le unità mobili per vaccinare gli over 60 senza dose: il calendario Arrivano le speciali unità mobili vaccinali a Bergamo e Brescia per somministrare la dose anti Covid ai cittadini over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale. L’iniziativa, messa a punto dalla vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti insieme ai sindaci delle due città, si rivolge ai 7.580 ultra sessantenni di Brescia e ai 5.691 residenti di Bergamo.

Arrivano anche a Brescia e Bergamo le speciali unità mobili vaccinali per somministrare la dose anti Covid ai cittadini over 60 che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale. L'iniziativa, messa a punto dalla vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti insieme ai sindaci delle due città, si rivolge ai 7.580 ultra sessantenni di Brescia e ai 5.691 residenti di Bergamo. L'obiettivo – coma ha più volte sostenuto anche il commissario Francesco Paolo Figliuolo – è quello di immunizzare più persone possibili e di fermare il prima possibile la circolazione delle nuove varianti del virus. Unica arma a disposizione è quella della vaccinazioni.

"Nella città di Brescia – spiega la vicepresidente Letizia Moratti – l'88 per cento dei cittadini over 60 ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Al fine di incrementare la copertura vaccinale di questa fascia di popolazione, particolarmente colpita dal virus, ho dato vita a una proficua collaborazione istituzionale che consentirà di proporre alcune giornate di offerta vaccinale a libero accesso proprio rivolte agli over 60 non ancora vaccinati" E poi aggiunge: "La priorità assoluta della campagna vaccinale è quella di mettere in sicurezza le persone anziane e quelle fragili, le più esposte alle conseguenze nefaste delle malattie provocate dal Covid". A Bergamo invece su 38.284 persone con un'età superiore a 60 anni, 32.593 hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino. "Auspico che questo ulteriore sforzo trovi nei cittadini bresciani una risposta positiva, a conferma dell'alto senso civico dimostrato per tutto il perdurare di questa drammatica crisi pandemica", tiene a precisare la Moratti. E poi conclude: "La priorità assoluta della campagna vaccinale è quella di mettere in sicurezza le persone anziane e quelle fragili, le più esposte alle conseguenze nefaste delle malattie provocate dal Covid".

Dove verranno effettuate le vaccinazioni a Brescia

I camper della vaccinazione arriveranno nella città di Brescia domani 23 luglio e resteranno fino al 29 luglio: le speciali unità mobili vaccinali sono allestite da Asst Spedali Civili di Brescia in collaborazione con Comune di Brescia e Ats Brescia. Il vaccino utilizzato sarà il monodose Janssen della Johnson&Johnson. Ecco dunque gli orari e le zone interessate. Per la zona est: scuola S. Maria Bambina San Polo, ingresso utenti via del Verrocchio 328, venerdì 23 luglio – 8.30/12.30. Zona Nord: scuola Lana (28 maggio), ingresso utenti via Zadei 76 e via Oberdan, sabato 24 luglio – 8.30/12.30. Zona centro: scuola Calini-Carmine, ingresso utenti via Bixio 9, sabato 24 luglio – 8.30/12.30. Zona Ovest: scuola Kennedy-Badia, ingresso utenti via del Santellone 4, giovedì 29 luglio – 8.30/12.30. Zona Sud: scuola Franchi, ingresso utenti Villaggio Sereno-Trav 12,21, giovedì 29 luglio – 8.30/12.30.

Dove verranno effettuate le vaccinazioni a Bergamo

Le vaccinazioni verranno effettuate nei 12 Centri per tutte le età (Cte) nei vari quartieri della città di Bergamo attraverso un'unità mobile messa a disposizione da Areu per il periodo dal 27 luglio all'11 agosto. Anche a Bergamo il vaccino utilizzato è il monodose Janssen della Johnson&Johnson. Ecco dunque gli orari e le zone interessate: martedì 27 luglio, dalle 9.00 alle 13.00 a CTE Villaggio Sposi, via Cesare Cantù 2; mercoledì 28 luglio dalle 9.00 alle 13.00, CTE San Tomaso de' Calvi, via Caprera 17; giovedì 29 luglio dalle 9.00 alle 13.00, CTE Monterosso, via Leonardo da Vinci 9; venerdì 30 luglio dalle 9.00 alle 13.00, CTE San Colombano, via Quintino Basso 2; lunedì 2 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CTE Valtesse, via Samuele Biava 26; martedì 3 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CTE Colognola, via dei Caravana 7; mercoledì 4 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CTE Longuelo, via Umberto Giordano 1; giovedì 5 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CTE Carnovali, via dei Carpinoni 18; venerdì 6 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CRI Loreto, via della Croce Rossa 2; lunedì 9 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CTE Grumello al Piano, via Madonna dei Campi 3; martedì 10 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CTE Negrisoli (Redona), via Marco Antonio Negrisoli 5. Infine, mercoledì 11 agosto dalle 9.00 alle 13.00, CTE Boccaleone, via Pietro Rovelli 27d.