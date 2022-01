A 111 anni Angela Tiraboschi è la “Nonna d’Italia”: “Il mio segreto? Sorridere sempre alla vita” È Angela Tiraboschi la “Nonna d’Italia”: la donna ha 111 anni e ad aprile ne compirà 112. Grande tifosa dell’Atalanta, ama la polenta e fare l’uncinetto. Il suo segreto è “sorridere alla vita e guardare sempre avanti”.

A cura di Ilaria Quattrone

È Angela Tiraboschi, la donna più anziana d'Italia: con i suoi 111 anni è stata ormai proclamata la "Nonna d'Italia". Originaria di Oltre il Colle, comune della Val Serina in provincia di Bergamo, Angela è una vera e propria forza della natura: "Gode di discreta salute e anche se non può più camminare è comunque lucida e si dedica alla passione della lettura", racconta il figlio Roberto.

L'amore con il marito durato 52 anni

Angela si è trasferita nel 1938 ad Ambra di Zogno con il marito e geometra Angelo Brozzoni: un amore durato 52 anni. La 111enne ha quattro figli: Roberto di 69 anni che vive con la madre, Maria di 82 anni, Piero e Luciana. Nonostante gli acciacchi dovuti all'età e un piccolo incidente che l'ha costretta alla carrozzella, Angela è molto attiva e lucida. Ha un amore viscerale per la montagna tanto che, ogni volta che arriva il caldo estivo, chiede di trasferirsi a Costa Serina. Grande amante della cucina bergamasca e in particolare modo della polenta, Angela non perde nemmeno una partita dell'Atalanta di cui è una grande tifosa.

Il 19 aprile compirà 112 anni

Il 19 aprile compirà 112 anni: "Credo che il segreto della sua longevità stia nei geni e nel carattere", racconta la figlia Maria al quotidiano "Il Corriere della Sera". E proprio al quotidiano, ha raccontato che il suo segreto è quello di sorridere sempre alla vita e soprattutto di guardare avanti. Ed è proprio il suo sorriso a consentire ad Angela di entrare nel cuore delle persone: "Mia mamma risolleva gli animi – racconta ancora la figlia a Corsera – chiacchieriamo, commentiamo le notizie, aspettiamo che riprenda lo sport".