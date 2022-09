A 11 anni va in giro di notte per rubare nei negozi: il complice coetaneo è riuscito a scappare Due ragazzini di 11 e 14 anni sono stati fermati a Como dai carabinieri che li hanno sorpresi a derubare alcuni negozi. Entrambi sono stati trasferiti in due comunità.

A cura di Ilaria Quattrone

Tre ragazzini di 11 e 14 anni fermati perché ritenuti responsabili di aver derubato alcuni negozi. È questa la sconcertante notizia che arriva da Como. Sconvolgente proprio per l'età dei tre fermati: quasi dei bambini. Gli episodi risalgono alla notte fra lunedì 12 settembre e martedì 13. I tre minori avrebbero colpito prima nel negozio del Fiorista Tagliabue, che si trova in corso 25 Aprile, e poi alla Farmacia Tili che si trova in piazza del Mercato.

Il terzo ragazzino è riuscito a scappare

E questa è stata la loro ultima tappa: a fermarli i carabinieri del nucleo radiomobile di Como. I militari sono riusciti a fermarne solamente due, un terzo è riuscito a scappare. Il trio aveva forzato le saracinesche e portato via cento euro nel primo negozio e quattrocento nel secondo. La coppia è stata quindi portata in caserma e lì è stato aggiunto un ulteriore tassello.

Entrambi sono minori non accompagnati

Dagli approfondimenti è emerso, che il ragazzino di 11 anni e il complice di 14 sono entrambi minori non accompagnati. Nessuno dei due avrebbe quindi dei riferimenti sul territorio. Da qui la decisione degli inquirenti di trasferirli in due strutture dove potranno prendersi cura di loro.

Leggi anche Gita in barca si trasforma in tragedia: turista si tuffa in acqua e viene inghiottito dal lago

Sono stati trasferiti in due comunità

Il primo, dopo essere stato identificato come racconta "La Provincia di Como", è stato affidato a una comunità che si trova a Voghera (Pavia). L'altro invece è stato indagato a piede libero: dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. Adesso si trova in una comunità a Udine. I militari sono sulle tracce dell'altro complice, al momento senza un nome e identità.