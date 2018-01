Migranti, naufragio nel Mediterraneo: 8 morti e 84 persone salvate

Naufragio di un gommone in acque internazionali, di fronte alla costa libica: sono morti 8 migranti, 84 persone in salvo. Ma l’ong Proactiva Open Arms accusa: “Migranti in acqua per ore in attesa dei soccorsi”.