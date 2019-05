C'è un barcone in avaria al largo della Libia con a bordo 150 persone, tra cui donne e bambini. L'allarme è stato lanciato da Alarm Phone, la linea telefonica diretta e auto organizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del Mediterraneo: "A bordo urla e panico – hanno avvisato in un tweet spiegando che il mezzo imbarca acqua – I migranti stanno usando vestiti per cercare di bloccare il buco. Urge soccorso immediato". Poco dopo ancora gli attivisti di Alarm Phone hanno avvertito di aver perso i contatti con la barca in difficoltà, con la Guardia costiera libica che non risponde alle loro chiamate: "Non riusciamo più a metterci in contatto con la barca, l'ultima comunicazione è stata alle 13:49 e ci hanno informato che due persone sono svenute e sono in condizioni mediche critiche. La Guardia costiera libica non risponde più alle nostre chiamate". Poi un ultimo aggiornamento, ancora su Twitter: "La Guardia costiera libica continua a non essere raggiungibile. Alle 16.12 la Guardia costiera italiana ci ha detto di non avere informazioni sul caso e ha chiuso la conversazione – hanno scritto gli attivisti – Non riusciamo più a contattare la barca".

Anche la Ong Mediterranea ha lanciato l'allarme: "Il natante che sta imbarcando acqua da una falla si trova in acque territoriali libiche, dove alla nave Mare Jonio è vietato entrare. Fate presto: 150 persone, bambini, donne e uomini rischiano di affondare". Nonostante la lontananza di circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, la Mare Jonio si starebbe comunque avvicinando e sarebbe disponibile a intervenire.

Gli attivisti di Alarm Phone avevano riferito, nei post precedenti, di aver informato le autorità di Roma, La Valletta e Tripoli sulla posizione della barca e che un velivolo della missione Ue Eunavformed e un'imbarcazione della Guardia costiera libica si stavano dirigendo nella zona. "Ritornare in una zona di guerra è l'unica opzione lasciata dall'Europa, ma è meglio che annegare", avevano scritto.