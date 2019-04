Un ebook reader è un dispositivo tecnologico che con un semplice click permette di avere a portata di mano più libri contemporaneamente e in qualsiasi momento. Grazie alla tecnologia e-link, i vostri testi vengono digitalizzati e, una volta acquistati online, potete trasferirli nel vostro dispositivo tramite lo store ad esso associato, al quale potete accedere sfruttando la connessione Wifi di cui di ebook reader sono dotati. Bastano pochi click e "Guerra e pace", "Anna Karenina" o "Orgoglio e Pregiudizio" – solo per fare alcuni esempi dei libri che tutti vogliono assolutamente leggere – saranno a vostra disposizione.

In alternativa, potete scaricarli sul pc (digitando su internet troverete numerosi siti in cui sono messi a disposizione libri in formato digitale anche a costo zero) ed usare i siti e le piattaforme che il web vi consiglia per convertirli nel formato compatibile con il vostro ebook reader.

Certo, gli amanti della carta stampata hanno fatto – e probabilmente ne fanno ancora – fatica ad abituarcisi, ma, sebbene la magia della carta sia insostituibile, i vantaggi che si possono trarre dall'utilizzo di questo strumento tecnologico non si possono ignorare.

Da quando è stato immesso sul mercato, scuse come "non ho tempo per leggere" e "non riesco a mettere troppi libri in borsa o in valigia perchè pesano e occupano spazio" non sono più ammesse.

L'unica difficoltà concessa è scegliere qual è la tipologia di lettore digitale più adatta alle nostre esigenze. In poco tempo, infatti, ne sono stati rilasciati diversi, sempre più tecnologici e performanti. Basta dare un'occhiata alla sezione di Amazon dedicata agli ebook reader per rendersi conto di quanti modelli ne esistano. E di certo capire qual è quello più giusto per noi non è cosa da poco.

Migliori ebook reader Kindle

I Kindle sono gli ebook reader rilasciati da Amazon. Sono i dispositivi per la lettura più acquistati dai lettori, poichè sono quelli più avanzati tecnologicamente parlando. Stando alle recensioni degli utenti, ecco quali sono i migliori Kindle che trovate nella sezione Kindle degli ebook reader di Amazon.

Kindle Oasis

I Kindle sono gli ebook reader rilasciati da Amazon. Tra le diverse tipologie di kindle in vendita, c'è l'Oasis. Si tratta di un dispositivo di ultima generazione, che ha un prezzo maggiore rispetto alle altre tipologie, ma migliori prestazioni e più funzionalità. Il Kindle Oasis è resistente all'acqua, ha la connessione Wifi e i tasti voltapagina. I lettori notturni, inoltre, troveranno pratica e molto ultile la funzione di regolazione della luminosità. Potete acquistarlo su Amazon a 280 euro.

Kindle senza luce integrata

Per i lettori meno pretenziosi, potrebbe essere utile anche un Kindle più semplice, appartenente ad una fascia di prezzo sicuramente inferiore. Non è provvisto di luce integrata, quindi più pratico e consigliato a chi legge per lo più in vacanza o in viaggio, nelle ore diurne. Tra le sue funzionalità c'è la connessione ad internet, che permette di scaricare i vostri libri digitali direttamente sul dispositivo. Su Amazon è in vendita a 60 euro.

Kindle Paperwhite

Il Kindle di tipo Paperwhite è sicuramente quello più diffuso tra gli utenti. Questo modello, infatti, è un giusto compromesso tra qualità e prezzo. L'ultima sua versione proposta agli utenti è resistente all'acqua ed ha un doppio spazio di archiviazione. Rispetto alle precedenti è più leggera: portare questo Kindle con sè sarà ancora più pratico. Potete acquistarlo su Amazon a 130 euro.

Kindle Oasis con custodia carica batterie

Questa versione di Kindle Oasis è ancora più tecnologica e performante di quella che vi abbiamo già presentato. Oltre ad essere resistente all'acqua ed avere il sistema di regolazione della luminosità incorporato, infatti, questo Kindle ha un doppio sistema di carica batterie. Collegando tra loro la custodia in pelle e il dispositivo e attaccandoli alla corrente, infatti, si caricheranno entrambi. In questo modo, quando sarete in giro, sarà la custodia a ricaricare il vostro ebook reader, nel caso in cui si dovesse scaricare. Se volete acquistare questo modello, potete trovarlo su Amazon a 268 euro.

Migliori ebook reader Kobo

I Kobo sono gli ebook reader distribuiti dalla casa editrice Mondadori. Come i Kindle, anche questi sono molto apprezzati dai lettori, perchè sono provvisti di tutte le funzioni necessarie per far sì che la lettura sia un momento piacevole. Ecco i migliori modelli di Kobo che abbiamo selezionato per voi tra quelli presenti nella sezione ereader Kobo di Amazon.

Kobo Rakuten

I Kobo sono gli ebook reader rilasciati sul mercato da Mondadori. Tra i Kobo più gettonati c'è il modello Rakuten, molto apprezzato dagli utenti non solo per il suo design elegante, ma anche per la possibilità di regolare la luminosità e la sua impermeabilità. La sua resistenza all'acqua, in particolare, rende questo modello adatto a chi ama leggere in spiaggia o a bordo piscina. Potete acquistarlo su Amazon a 275 euro.

Kobo Aura

Questa versione di Kobo deve il suo successo a diversi fattori. Innanzitutto, rispetto alle precedenti, ha uno schermo più grande, particolare che rende la lettura più agevole. Inoltre, il suo processore è più veloce – l'apertura di un file è immediata -, è impermeabile ed è stato realizzato con un design che ne rende più pratica, meno stancante e più salda la presa. Su Amazon è disponibile a partire da 160 euro.

Kobo Clara

Stando alle recensioni degli utenti, l'esperienza di lettura che si ricava da questo dispositivo ricorda proprio quella data da un libro cartaceo. Dalla struttura compatta, questo Kobo consente di scaricare 6 mila libri contemporaneamente, con la possibilità di accedere allo store associato h24. Per una migliore esperienza di lettura, inoltre, è possibile scegliere tra numerosi tipi e numerose dimensioni di caratteri. Lo trovate su Amazon a 126 euro.

I migliori ebook reader Tolino e Sony

I dispositivi di lettura realizzati da Libraccio e Ibs – conosciuti come i modelli Tolino, che trovate anche in una sezione dedicata su Amazon – e quelli rilasciati da Sony sono meno diffusi degli altri, ma solo perché i modelli a disposizione sul mercato sono inferiori numericamente. Le loro caratteristiche tecniche, però, non hanno nulla da invidiare agli altri.

Tolino Shine

Da poco, anche i distributori Ibs e Libraccio hanno rilasciato la loro versione di ebook reader, Tolino. In particolare, la versione Shine è valutata positivamente dagli utenti per l'alta risoluzione dello schermo, che permette di visualizzare i testi in maniera particolarmente nitida e definita, anche con i caratteri più piccoli. Inoltre, è dotato di un sistema di salvataggio di file Cloud, che permette di avere l'accesso ai file che avete scaricato anche se non avete il dispositivo con voi. Potete acquistarlo su Amazon a 82 euro o su Libraccio.

Tolino Page

Questa versione di ebook reader è utile per chi ha intenzione di fare un uso di questo dispositivo non intenso e ritiene sufficiente una memoria inferiore alle altre. Può essere utile, ad esempio, a chi usa l'ebook reader solo per motivi di studio e ne ha necessità per avere a disposizione i testi universitari. La carica della batteria ha una durata massima di due settimane. Potete acquistare il dispositivo su Amazon a 73 euro.

Sony PRS

L'ultimo modello di ebook reader rilasciato dalla Sony risale a qualche anno fa. Eppure, tra i dispositivi di lettura elettronici più venduti, ancora resistono. Molteplici sono le motivazioni. Questo modello in particolare, ad esempio, è molto apprezzato per la sua leggerezza, la ricarica della batteria che dura fino ad 8 settimane e la funzione antiriflesso che rende più agevole la lettura. Potete acquistarlo su Amazon a 245 euro.

Come scegliere il miglior ebook reader

Come avete potuto vedere, sono tante le caratteristiche che vanno tenute in considerazione, quando si acquista un ebook.

Quella a cui gli utenti prestano più attenzione è, senza dubbio, l'illuminazione. I più richiesti sono i dispositivi dotati di retroilluminazione. Sono utili per leggere di sera o per non avere difficoltà con l'esposizione alla luce del sole.

Quelli sprovvisti di questa funzione hanno sicuramente un costo inferiore, ma non sono consigliati a chi farebbe un uso massiccio del lettore. Piuttosto, questi ultimi sono acquistati da chi lo utilizza solo in poche occassioni, come per esempio gli studenti, che ne fanno un uso diurno. Per gli studenti più piccoli, in particolare, sono in vendita degli ebook reader fatti ad hoc, che presentano restrizioni nell'acquisto di libri (non tutti i generi sono messi a loro disposizione) e sono dotati di parental control.

I dispositivi privi di retroilluminazione, di solito, sono i modelli base, che hanno anche una memoria inferiore.

La memoria è la seconda caratteristica a cui bisogna prestare attenzione. Un lettore forte avrà bisogno di un ebook reader capiente, capace di contenere un numero molto elevato di libri: non gli si può certo chiedere di accontentarsi. In media, un buon lettore digitale dovrebbe riuscire a contenere circa 6mila libri.

L'ultima caratteristica che un buon ebook reader deve avere assolutamente è quella di essere a lunga durata. Generalmente, un dispositivo di qualità dura anche un mese senza che vi sia bisogno di ricaricarlo. Certo, non è instancabile come un libro di carta, ma è già un buon inizio, no?

Tra i modelli di ebook reader di ultima generazione, oltre a quelli impermeabili, col sistema di cambio pagina e con la cover ricaricabile, vi sono anche quelli per gli ipovedenti e quelli a colori. Sono ancora pochi in circolazione, ma questo tipo di tecnologia sta avanzando così in fretta che quasi sicuramente saranno diffusissimi tra non molto.

Se volete farvi un'idea ancora più completa dei modelli in vendita, potete sempre fare un salto sulla sezione dedicata agli ebook reader di Amazon.

Buona lettura a tutti!