Migliori ebook reader di settembre 2024: la classifica dei migliori modelli e la guida all’acquisto Kindle, Kobo e altri: ecco quali sono i migliori ebook reader del 2024 tra cui scegliere per poter avere le vostre letture sempre con voi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 4

Gli ebook reader sono dispositivi pensati per la lettura di libri in formato digitali. Perfetti per quando si è fuori casa o in vacanza, permettono di avere con sé numerosi libri senza appesantirsi o riempire la valigia. Ormai ne esistono di davvero tecnologici, a colori e con impostazioni avanzate tale da personalizzarne l'utilizzo il più possibile, permettendovi di leggere a lungo senza stancare gli occhi.

I più famosi e apprezzati sono certamente il Kindle e il Kobo, ma in commercio – in vendita su Amazon o nei negozi fisici – ce ne sono tanti altri le cui prestazioni non deludono e che sono competitivi anche a livello di prezzo. Di seguito vi forniamo una guida all'acquisto esaustiva per conoscere in modo approfondito le caratteristiche tecniche che fanno la differenza, oltre che la classifica dei migliori modelli di ebook reader del momento.

Che cos'è un ebook reader?

Un ebook reader è un lettore di libri elettronici. Si tratta di un dispositivo piccolo e leggero che, in base alla sua memoria, può contenere anche più di un centinaio di libri in formato digitale. Grazie alle nuove tecnologie, glie ebook sono sempre più personalizzabili; regolando l'intensità della luce, la grandezza dei caratteri e il colore della retroilluminazione, è possibile portare avanti letture in modo molto confortevole.

E se è vero che, come tutti i dispositivi elettronici, ha il problema di essere vincolato al tempo di ricarica, sottolineiamo il fatto che un lettore digitale è dotato di batterie a lunga durata, per cui sarà possibile utilizzarlo anche per un mese senza doversi preoccupare che si scarichi.

Che differenza c'è tra Kindle e Kobo?

Kindle e Kobo sono le marche di ebook reader più vendute in Italia. Tra i loro prodotti ci sono similitudini ma anche tante differenze.

Kindle fa parte dell'ecosistema Amazon, quindi un sistema più chiuso. Può contare su una serie di caratteristiche e funzioni cosiddette proprietarie, cioè sviluppate dalla stessa azienda americana. Ad esempio quando si acquista un ebook sull'e-commerce Amazon, subito viene trasferito al Kindle.

Kobo invece fa parte di un sistema più aperto, infatti sfrutta le partnership con le grandi case editrici per scaricare gli ebook. Negli ultimi anni, poi, anche Kobo ha permesso di sincronizzare i propri dispositivi con le varie librerie, così da averli subito a disposizione.

Se col tempo questi due sistemi si sono avvicinati, la differenza maggiore riguarda i formati supportati. Infatti Kindle supporta AZW3, AZW, TXT, PDF MOBI non protetto, HTML, DOC DOCX, PRC, JPEG, GIF, PNG, PMP. Riguardo gli EPUB, Kindle consente di leggerli ma per farlo devono essere trasferiti via mail, via app o attraverso il sito di Amazon. Al contrario, Kobo supporta tutti i tipi di formato esistenti, compresi CBR e CBZ per fumetti e manga. Inoltre, supporta anche Adobe DRM, formati su cui si basa il sistema delle biblioteche digitali italiane, utile per prendere i libri in prestito. Riguardo gli EPUB, Kobo li trasforma in kePUB, così da avere una serie di funzioni esclusive rispetto a Kindle.

La connettività è un'altra caratteristica che divide Kindle e Kobo. I dispositivi delle due marche hanno il WiFi integrato per scaricare gli ebook, ma solo Kobo può usare anche il Bluetooth per la medesima funzione. Kindle ha il Bluetooth ma solo per l'ascolto degli audiolibri. Infatti, consente di usufruire dei cataloghi Amazon Reading e Kindle Unlimited per ascoltare le storie tramite cuffie Bluetooth. Kobo dal canto suo permette di farlo anche con gli altoparlanti integrati nei suoi dispositivi, tuttavia bisogna essere abbonati al suo servizio Kobo Plus.

Kindle 2022

Il più economico

Consigliato a chi cerca un ebook reader: compatto; leggero; con batteria a lunga durata

Schermo: 6"

Pro: l'ebook reader permette di leggere comodamente e di essere portato ovunque grazie alla sua leggerezza e alla sua compattezza

Contro: il dispositivo non è impermeabile, ma è facile trovare in vendita delle cover che possano proteggerlo

Se cercate un ebook reader sotto i 100 euro, compatto, leggero e tascabile, con funzioni per la sola lettura, allora vi consigliamo il Kindle nella versione del 2022. Più piccolo rispetto al suo predecessore grazie alla diminuzione delle cornici, il dispositivo ha un'ottima leggibilità grazie ai 300 PPI che rendono il testo più nitido. In aggiunta, i 16 GB di memoria permettono di archiviare migliaia di ebook senza problemi di spazio. Il sistema di illuminazione ha la luce integrata, ottima per leggere con qualsiasi luminosità, mentre per la notte si possono invertire i colori bianco e nero relativi allo sfondo e al testo. Infine, la leggibilità complessiva è migliorata dalla tecnologia E-ink Carta, che garantisce di leggere comodamente e senza sforzi per prolungati periodi di tempo, grazie a una batteria con autonomia di sei settimane.

Altre soluzioni consigliate di ebook reader economici:

Kobo Libra Colour

Il migliore in assoluto

Consigliato a chi cerca un ebook reader: impermeabile; compatibile con l'ascolto di audiolibri

Schermo: 7"

Pro: la sua tecnologia permette di sfruttarlo anche per ascoltare audiolibri, rendendolo un dispositivo molto versatile

Contro: il suo prezzo è superiore a quello di altri modelli, ma giustificato dalle funzioni e dalle impostazioni di cui è dotato

Se, invece, siete alla ricerca del top di gamma, allora potreste indirizzarvi verso il Kobo Libra Colour, apprezzato da tutti coloro che ne hanno già fatto uso e indicato come il migliore in fatto di prestazioni, funzioni e usabilità. Oltre ad avere una batteria a lunga durata, è impermeabile, e questo consente di utilizzarlo con maggiore serenità anche in spiaggia o a bordo piscina. Ma non è tutto: è a colori e permette di sottolineare, evidenziare e prendere appunti in diversi colori e font: questo aspetto non è da sottovalutare se avete intenzione di utilizzarlo anche per approcciarvi a documenti da studiare.

Altre soluzioni consigliate di ebook reader top di gamma:

Kobo Clara Colour

Il miglior Kobo

Consigliato a chi cerca un ebook reader: con schermo antiriflesso; con ampia memoria; con bluetooth

Schermo: 6"

Pro: questo dispositivo è stato realizzato con plastica riciclatta, con grande attenzione nei confronti dell'ambiente

Contro: tutti coloro che lo hanno utilizzato ne decantano le lodi e ne consigliano l'acquisto

Se siete fan del Kobo, alla dovrete puntare ad un modello della casa madre che sia un buon compromesso tra qualità e prezzo. Per esempio, potete dare un'occhiata al Kobo Clara Colour. Dotato di display antiriflesso, permette di sottolineare e aggiungere note con il solo tocco delle dita. La modalità scura e l'intensità regolabile permetteranno di riuscire a leggere comunque sia la luce naturale. Data la sua memoria da 16 gigabite, può contenere fino a 12.000 eBook o 75 audiolibri da scaricare direttamente dallo store, a pagamento o gratuitamente.

Kindle Scribe

Il miglior Kindle

Consigliato a chi cerca un ebook reader: per predere appunti; con schermo ampio; con penna compresa nella confezione

Schermo: 10,2"

Pro: questo Kindle è utilizzabile anche come taccuino digitale, ed è quindi perfetto per gli universitari

Contro: il suo prezzo è molto elevato, ma può essere acquistato anche a rate

Gli affezionati dell'ebook reader a marchio Amazon, invece, non potranno non voler acquistare il Kindle Scribe, un modello di lettore digitale versatile e completo, perché venduto con pennino – basic o premium, a seconda di quello che preferite – e utilizzabile anche come taccuino digitale; gli appunti potranno essere spostati sul pc in versione PDF o potranno essere caricati senza alcuna difficoltà. La batteria si ricarica completamente in meno di un'ora e ha una durata che supera il mese di utilizzo. Ha una memoria di 32 giga.

Come scegliere un ebook reader

Per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze non dovete considerare solo la memoria o il prezzo, ma tutta una serie di fattori come la leggibilità, i formati, la connettività per scaricarli, la batteria e ovviamente pure le marche, che sono garanzia di qualità.

Leggibilità

La leggibilità permette di avere una buona o bassa qualità della lettura, quindi è un fattore che va di pari passo con la soddisfazione delle vostre aspettative. Innanzitutto, la prima cosa da guardare è lo schermo che può avere un'illuminazione diversa a seconda dei modelli. I migliori sono dotati di illuminazione frontale, consentendo di leggere anche di notte senza uso di una lampada esterna, per non affaticare l'occhio. I display, inoltre, possono godere della tecnologia antiriflesso, che permette di leggere anche al sole.

La leggibilità dipende pure dalle dimensioni dello schermo, che si misura in pollici, il cui valore di solito va dai 6 ai 7". Queste misure rendono l'ebook reader simile a un libro, quindi semplice da tenere in mano per leggere a lungo. Molti dispositivi, poi, permettono anche di modificare il font che è impostato di default, così da rendere ancora più facile la lettura.

Molto importante, inoltre, è la tecnologia a inchiostro elettronico, ovvero la E-ink, con cui è costruito lo schermo e che permette di non affaticare la vista. Ne esistono diverse tipologie: Vizplex, Pearl, Mobius, Tiron, Carta, Carta HD, Carta 1000, Carta 1200, Carta 1250. In particolare, Carta 1200 permette di avere un tempo di risposta migliorato del 20% e un contrasto dei colori più efficace del 15% rispetto alla tecnologia precedente. Carta 1250 invece viene usata maggiormente per gli ebook reader a colori, che necessitano di una colorazione più viva per rendere le immagini migliori.

Gli schermi si differenziano anche per il numero di PPI, pixel per inch, che indica la densità dei pixel sul display e la sua risoluzione. I modelli in commercio vanno dai 150 ai 300 PPI, con questo valore che è proprio del libro cartaceo, quindi il migliore per dare la massima nitidezza e leggibilità a voi lettori.

Formati supportati

I libri digitali possono essere di diversi formati.Ne esistono tanti, ma i più comuni sono: PDF, EPUB, AZW. I primi due sono aperti, cioè utilizzati per l'archiviazione di dati digitali liberi da restrizioni legali per l'utilizzo. AZW, invece, è il formato proprietario di Amazon ed è il più usato in Italia, perché i Kindle sono i più venduti nel nostro paese. Questo tipo di formato non può essere convertito in EPUB o PDF, ma può avvenire il contrario.

Gli altri formati per la lettura dei libri sono: MOBI, TXT, JPEG, JPG, BMP, PNG, CBZ e CBR per i fumetti, DRM usato per i prestiti bibliotecari. Inoltre, anche gli audiolibri hanno diversi formati supportati: AAX è di Amazon e funziona come AZW, poi ci sono MP3 e MP4.

Connettività

La connettività permette di scaricare in modo differente un libro. Può essere di vario tipo:

Cavo USB : si inserisce in un altro dispositivo per importare o esportare titoli e documenti vari.

: si inserisce in un altro dispositivo per importare o esportare titoli e documenti vari. WiFi e Bluetooth : l'ebook reader si collega agli store e alle librerie digitali per scaricare le opere. Il WiFi, che è garantito su tutti i dispositivi, serve a sfogliare libri ma anche dizionari ed enciclopedie. Il Bluetooth è più utile se possedete degli auricolari con cui ascoltare i vostri audiolibri, tuttavia non è garantito da tutti i dispositivi.

: l'ebook reader si collega agli store e alle librerie digitali per scaricare le opere. Il WiFi, che è garantito su tutti i dispositivi, serve a sfogliare libri ma anche dizionari ed enciclopedie. Il Bluetooth è più utile se possedete degli auricolari con cui ascoltare i vostri audiolibri, tuttavia non è garantito da tutti i dispositivi. Rete mobile: se il WiFi non è disponibile, allora alcuni ebook reader permettono di collegarsi alle reti 3G, 4G e 5G per scaricare i libri.

Batteria

La batteria dell'ebook reader gode di una grande autonomia, poiché utilizza la tecnologia E-ink e non ha molte altre funzioni oltre alla lettura. Infatti, per scaricare del tutto un dispositivo del genere ci vogliono diverse settimane. Una ricarica completa, poi, avviene tra le tre e le sei ore. Per ricaricare l'e-reader, ci sono tre modalità: cavo USB collegato al PC; cavo USB collegato alla presa tramite adattatore; base di ricarica wireless.

Capacità di memoria

La capacità di memoria di un ebook reader indica la quantità di libri che possono essere scaricati. Normalmente, si può effettuare il download di migliaia di libri, anche se si hanno pochi Giga. In generale, i dispositivi hanno una memoria da 4-8 GB, tuttavia alcuni degli ultimi modelli arrivano anche a 32-64 GB. Inoltre, esistono e-reader in grado di contenere una micro SD, che in caso di spazio insufficiente, permette di aumentare la memoria del dispositivo.

Quanto costa un ebook reader?

Gli ebook reader hanno prezzi che vanno dai 70 euro fino a 300 euro e anche di più. I meno costosi non sono meno qualitativi, tuttavia hanno delle funzioni basiche, che non permettono di ascoltare audiolibri o non supportano alcuni formati, ne permettono di consultare dizionari e di scrivere note. I modelli più costosi, invece, godono di tante funzionalità extra. In generale, consigliamo di considerare attentamente le vostre esigenze di lettura, così da non spendere troppo per delle funzionalità che non userete mai.

Dove comprare un ebook reader

Ma dove si comprano questi dispositivi? Nei negozi fisici come Unieuro ed Euronics sicuramente, ma potete acquistare il device da voi scelto anche su Amazon, comparando i prezzi e approfittando di eventuali sconti e promozioni disponibili.

