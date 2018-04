La prima perturbazione di aprile sta piano piano lasciando lo Stivale e nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a farla da padrone, occupando il nostro Paese e favorendo quindi un deciso miglioramento del tempo. E così in questo primo weekend del mese il sole tornerà a splendere in gran parte dell’Italia, con temperature in crescita oltre i valori normali del periodo. Tuttavia nel pomeriggio della giornata di domenica è atteso un peggioramento dal tardo pomeriggio in Sardegna e nell’estremo Nordovest e poi in serata sul versante tirrenico per l’arrivo dell’ennesima perturbazione atlantica (la numero 2 di aprile). Un maltempo che si estenderà al resto delle regioni nel corso di lunedì, preannunciando un’altra settimana molto instabile e spesso temporalesca.

Previsioni meteo per sabato 7 aprile – Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nordovest e Sardegna, comunque senza piogge. Bel tempo ovunque, con temperature via via sempre più miti: al Sud, entro Domenica, si potranno raggiungere valori massimi superiori ai 22-23°C, in alcune zone tra palermitano e messinese tirrenico si potranno toccare i 25-26°C. Clima ideale per una gita fuori porta in montagna o al mare. Nel corso della notte possibile qualche piovasco sulle Alpi Occidentali.

Previsioni domenica 8 Aprile – Le condizioni del tempo saranno buone per tutta la mattinata, tuttavia già dal pomeriggio è atteso un nuovo cambiamento a seguito dell'arrivo di un centro depressionario che, a partire dalle ore pomeridiane, interesserà la Sardegna per poi colpire dalla sera le regioni settentrionali.

Piogge intense e temporali potranno interessare inizialmente il Nordovest, con precipitazioni localmente forti sul Piemonte occidentale e sulla Liguria. La neve tornerà sui settori alpini a quote superiori ai 1500 metri.