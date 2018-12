Altro che bianco Natale. Le prossime feste saranno particolarmente anomale dal punto di vista climatico. In particolare, le previsioni meteo di domani, lunedì 24 dicembre, giorno della Vigilia, mostrano una situazione abbastanza stabile, con sole e temperature più alte della media su tutta l'Italia, e non si vedranno nevicate se non in alcune zone di montagna, e tutto grazie all'alta pressione. Al Nord il cielo sarà nuvoloso, soprattutto in mattinata, per poi schiarirsi nel corso della giornata. Stessa situazione al Centro, dove potrebbero tuttavia verificarsi piccoli rovesci su Toscana, Marche e Abruzzo. Pioggia anche sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche, dapprima circoscritta e poi sempre più diffusa su tutto il Meridione.

Poi da Natale cambia tutto. Da martedì 25 dicembre è atteso l'arrivo di aria più fredda dall'Europa orientale che determinerà un calo termico, lasciando instabilità soprattutto all'estremo Sud. Le temperature sono previste in diminuzione, anche sensibile sulle regioni orientali dove si perderanno rispetto al lunedì anche cinque o sette gradi. Nello specifico, le massime non dovrebbero andare oltre i 9 gradi su Ancona, Milano, Venezia e Bologna, e i 10 su Bari e Torino, mentre si registreranno almeno 17 gradi a Cagliari e 15 gradi a Palermo. Tuttavia, da Santo Stefano al 30 dicembre è previsto il ritorno dell'alta pressione con tempo meteo stabile e soleggiato che accompagnerà fino al Capodanno.