Chi pensava che fosse finalmente arrivata la primavera dovrà ricredersi: dopo il 25 aprile, festa della Liberazione, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali su gran parte dell'Italia nel prossimo weekend. Le regioni più a rischio sono quelle al Centro-Nord, dove già nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 aprile sono attesi rovesci, mentre il tempo resterà nel complesso più stabile sulle zone meridionali, anche se ci sarà un generale calo delle temperature a causa dell'ingresso di un flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa. Proprio venerdì ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo su Sardegna, Toscana, alto Lazio e Umbria. Nubi cominceranno ad estendersi nel corso della giornata anche al Sud, portando qualche occasionale piovasco sul Molise e sui versanti tirrenici di Basilicata, Campania e Calabria. E poi ancora su Pimonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Un piccolo miglioramento si registrerà nella giornata di sabato 27 aprile, ma non durerà a lungo: già domenica 28 aprile, infatti, il tempo tornerà ad essere instabile soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in particolare a ridosso dell'arco alpino a causa di un ciclone ricolmo di aria fredda che farà crollare anche le temperature. Precipitazioni molto intense, con rischio nubifragi, sono attese sulle province di Udine, Gorizia e Trieste, ma anche in Veneto, Romagna e Marche. Potrebbe anche nevicare fin verso i 1000 metri di quota.