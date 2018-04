Come ampiamente previsto dagli esperti meteo nei giorni scorsi, ecco che oggi – domenica 15 aprile – il tempo peggiora nuovamente su molte regioni italiane. Il vortice perturbato in risalita dal Nord Africa oltre a portare piogge sparse soprattutto al Centro-Nord, solleverà una grande quantità di pulviscolo sahariano, in particolare al Sud, ma possibile anche al Nord insieme alle precipitazioni previste. Nel corso della giornata il tempo peggiorerà ovunque con nubi diffuse, talvolta alternate a temporanee schiarite soleggiate. Già nel corso della mattinata – annunciano gli esperti del sito ilmeteo.it – precipitazioni di debole entità potranno interessare molte regioni, e le piogge dal pomeriggio diventeranno più moderate, specie al Nord. In particolare nel pomeriggio prevista pioggia su Toscana, Emilia Romagna, Triveneto, Sardegna orientale, locali sul Lazio e Sicilia settentrionale. Gli esperti meteo avvisano che le precipitazioni potrebbero avere una colorazione rossiccia per la presenza di sabbia sahariana dal deserto.

Continua a piovere ma fa più caldo – Nel corso della serata le piogge si intensificheranno soprattutto al Nord, sulla Lombardia, Trentino alto Adige e settori montuosi del Triveneto, anche con possibili temporali. In tarda serata sono attesi diffusi rovesci sulla Lombardia con fenomeni più intensi tra le province di Brescia e Bergamo e anche a Milano. I venti che soffieranno moderati dall'Africa trasporteranno la sabbia del deserto che sporcherà il terreno e ogni cosa. Le temperature continuano a salire su gran parte della penisola raggiungendo valori come 23 gradi a Roma e Firenze e fino a 25 a Trieste. Anche la prossima settimana sono attese temperature in netto rialzo. Per mercoledì 18 aprile, in particolare, si potranno raggiungere i 26 gradi a Milano. La primavera però fa ancora fatica a decollare: temperali e acquazzoni sono infatti ancora in agguato.