Dopo aver portato piogge diffuse e i primi fiocchi di neve al nord, la perturbazione che ha imperversato sull'Italia in queste settimana lascerà finalmente la Penisola nelle prossime ore, consentendo così una ripresa dell’alta pressione delle Azzorre fino al Mediterraneo centrale, regalandoci così una tregua dal maltempo. Dopo le ultime piogge, che insisteranno ancora in molte regioni nella giornata di giovedì, infatti, da venerdì e per tutto il prossimo weekend le previsioni meteo indicano tempo generalmente più asciutto ma soprattutto più caldo con una nuova risalita delle temperature che in alcune zone saranno anche superiori alla media stagionale.

Le previsioni meteo per giovedì 20 dicembre quindi indicano ancora precipitazioni sparse sul nord est, sull'Emilia Romagna e tutto il centro oltre che sul nord della Campania, ma le prime schiarite a livello locale interesseranno già diverse regioni, specie al Sud, lungo l’Arco Alpino e dal pomeriggio il Nord-ovest. Nel pomeriggio residue piogge invece sulle regioni del medio basso Tirreno mentre i fiocchi di neve faranno ancora la loro comparsa sulle Alpi friulane e sull’Appennino Centro settentrionale.

Da venerdì invece la situazione sarà in netto miglioramento con la rimonta dell'alta pressione che porterà clima più mite ma anche nebbie diffuse e fitte al Nord. In realtà nel corso della giornata il sole si farà vedere ancora poco perché il tempo sarà spesso nuvoloso ma al contempo le piogge saranno molto scarse. Gli addensamenti nuvolosi maggiori saranno tra Liguria, Toscana e Umbria dove saranno possibili locali precipitazioni mentre si attende tempo più soleggiato al Centro-Sud. Locali nevicate ancora possibili al di sopra dei 1000 metri di quota sulle Alpi.