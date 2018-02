Dopo le nevicate che hanno imbiancato il sud Italia e anche le grandi città come Roma e Napoli, la giornata di mercoledì sarà caratterizzata dal punto di vista meteo da cielo generalmente più sereno e limpido su gran parte della Penisola anche se le temperatore continueranno ad essere da gelo siberiano. Si tratterà però solo di un brevissima pausa dalla neve visto che in agguato c'è il Big Snow che porterà una vera e propria bomba di neve in tutto il centro nord. L’ondata di freddo siberiano infatti in queste ore sta raggiungendo il suo picco massimo con valori decisamente sotto lo zero soprattutto si notte e in moltissime aree del Nord il termometro non salirà mai sopra lo zero nemmeno di giorno .

Per la giornata di oggi quindi, a parte residue e deboli nevicate lungo le coste tra le Marche e la Puglia centro-settentrionale, avremo prevalenza di sole nel corso della mattinata quasi ovunque , poi nel pomeriggio inizierà un lento e progressivo peggioramento a partire dal nord ovest. I primi fiocchi di neve cadranno sulla Liguria, fino in costa nel settore centro-occidentale. Poi le nevicate si estenderanno al Piemonte e in serata anche su Toscana e Lazio dovrà potrà nevicare fino in costa. Tempo instabile invece sulla Sardegna dove ci saranno piogge diffuse. Le temperature continueranno a scendere arrivando a quello che si ritiene l'apice di questa ondata di gelo. Una situazione che sarà il preludio a quella di giovedì quando arriverà Big Snow.

Per giovedì infatti è atteso un cielo molto nuvoloso e coperto su quasi tutto il Paese che col freddo porterà a nevicate sparse al centro nord, localmente anche abbondanti, e al mattino anche al sud e sui rilievi Appennini. Al nord le nevicate più abbondanti sono attese nei settori al Sud del Po e in Liguria. Al Centro neve fino in pianura su media e alta Toscana, Umbria, nord dell’Abruzzo e Marche. Al Sud, a parte le nevicate in prima mattinata, generalmente la neve è attesa sui rilievi dell'Appennino. In serata però la neve farà sempre più spazio alla pioggia al centro sud dove per la prima volta dall'inizio di questa perturbazione si assisterà ad un leggero aumento delle temperature. Nelle regioni centro meridionali infatti da questo momento si interromperà l’ondata di gelo che ha caratterizzano i giorni scorsi mentre al Nord, nonostante un rialzo dei valori notturni, il clima resterà ancora molto freddo con temperature che quasi ovunque non andranno sopra lo zero.