La first lady statunitense Melania Trump è stata ricoverata in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico a un rene. La notizia è stata annunciata a sorpresa nelle scorse ore dalla stessa Casa Bianca e accolta con stupore e preoccupazione dagli americani visto che nulla era trapelato sui problemi di salute di Melania nei giorni precedenti. Secondo quanto comunicato da Washington, Melania si è sottoposta a un intervento ai reni per rimuovere una "patologia benigna" non meglio precisata. "Questa mattina la First Lady Melania Trump ha subito un intervento di embolizzazione per curare una patologia renale benigna. L’operazione ha avuto successo e non ci sono state complicazioni" ha spiegato a la sua portavoce, Stephanie Grisham, parlando di un problema "di lieve entità".

La First Lady probabilmente resterà ora ricoverata per l’intera settimana. "La First Lady non vede l’ora di rimettersi completamente per portare avanti il suo lavoro per i bambini di tutto il mondo" , ha aggiunto la portavoce. Melania, 48 anni, ex modella di origini slovene, è entrata in sala operatoria nella mattinata di lunedì al Walter Reed National Medical Center, l’ospedale militare di Bethesda, fuori Washington, ma l'intervento è stato tenuto segreto all'opinione pubblica fino alla sua conclusione. L'embolizzazione di cui si parla è una procedura poco invasiva che serve a fermare una emorragia. Consiste, infatti, nell'occlusione di vasi sanguigni grazie all'introduzione di emboli che provocano una coagulazione del sangue. Il presidente americano Donald Trump è rimasto alla Casa Bianca durante tutta la durata dell'intervento della moglie ma, dopo l'annuncio ufficiale, ha rivelato con un solito tweet che stava andando a trovarla, ringraziando tutti per gli auguri.