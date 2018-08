Nella serata di ieri, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato la messa a punto di un piano straordinario per il contrasto della droga nelle scuole. A beneficiare del fondo messo a disposizione del governo italaliano saranno i comuni che contano più di 200.000 abitanti come Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina, Padova e Trieste. Queste città avranno a disposizione un fondo complessivo da 2,5 milioni di euro da cui potranno attingere per incrementare i controlli, assumere agenti della polizia locale a tempo determinato e coprire i costi degli straordinari o installare impianti di videosorveglianza.

"L'approssimarsi dell'inizio dell' anno scolastico impone di prestare la massima attenzione a tutti quei fenomeni di devianza che, proprio in concomitanza con lo svolgimento dell' attività dida ttica, raggiungono i maggiori livelli di diffusione. Il riferimento è, in particolare, al bullismo e al cyberbullismo, nonché al consumo di droga. Molto è stato fatto, al riguardo, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali […] Su tale piano appare indispensabile intensificare ulteriormente le proficue interlocuzioni già avviate con tutte le componenti del sistema, fornendo la più ampia collaborazione e ogni necessaria forma di supporto allo scopo di stringere sempre più le maglie della prevenzione e favorire il processo di superamento delle più gravi forme di devianza. In questo quadro, e con riferimento specifico al consumo di droga, un'efficace politica di prevenzione, da condurre su vari piani, non può prescindere da una più generale azione di controllo delle aree circostanti gli istituti scolastici, considerate da sempre "luoghi di elezione" per la vendita e la cessione di sostanze stupefacenti, oltre che da una mirata attività info-investigativa, che ha già inflitto duri colpi alleconsorterie criminali. In tal senso, accanto all'intensificazione dell' impegno che sarà richiesto alle Forze di polizia, anche in attuazione delle direttive impartite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, si rende necessario mettere in campo una più ampia e complessiva strategia d' azione sul territorio, da realizzare in stretto raccordo con le Amministrazioni locali e con la piena condivisione delle Autorità scolastiche", si legge nella circolare firmata dal capo del Viminale e pubblicata sul sito del ministero.

"Io continuo, orgoglioso, il mio lavoro. Sperando di poterlo fare senza essere indagato, ho finanziato per la prima volta l’iniziativa Scuole Sicure, che prevederà controlli straordinari anti-droga in numerose città per bloccare gli spacciatori di morte (spesso immigrati irregolari) davanti alle scuole italiane, alla riapertura di settembre", ha spiegato il ministro Matteo Salvini.