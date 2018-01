Matrimonio ad alta quota per Papa Francesco. Bergoglio ha infatti celebrato le nozze di due assistenti di volo, una hostess e uno steward, mentre era in viaggio da Santiago a Iquique, ultima tappa del suo viaggio in Cile prima della partenza per il Perù. Una grande sorpresa per Paula Podest e Carlos Ciuffardi, 39 anni lei e 41 lui, che, già genitori di due bambine, Raffaella e Isabella, di 6 e 3 anni, si erano sposati ma soltanto civilmente. Non avevano potuto farlo in Chiesa perché la loro parrocchia a Nunoa, poco fuori la Capitale del paese sudamericano, era stata distrutta nel 2010 dal terremoto poche ore prima della funzione. A raccontare la vicenda è stato Padre Antonio Spadaro, attuale direttore della rivista La Civiltà Cattolica, che si trovava sull'aereo con il Pontefice: "Felicità! La coppia parlava col Papa. Hanno detto che non si erano sposati in Chiesa. Il Papa ha chiesto se volevano sposarsi subito. Hanno detto Sì. Gli atti sono firmati su un normale foglio A4!", ha scritto il prelato sul suo profilo Facebook, postando anche una foto dei due sposini.

I due avevano chiesto a Beroglio soltanto una benedizione, ma lui ha voluto fare di più celebrando le loro nozze. Ignazio Cueto, proprietario della Compagnia aerea Latam, ha fatto loro da primo testimone, insieme a monsignor Mauricio Rueda. E su un foglio della Compagnia hanno firmato il certificato di matrimonio. Tutti i presenti hanno partecipato con un caloroso applauso, proprio mentre Papa Francesco li dichiarava marito e moglie. Non sono mancanti neppure i regali: il pontefice ha infatti donato alla coppia una coroncina per il rosario e l'incoraggiamento a usarla spesso, oltre alle fotografie scattate dai fotografi dell'Osservatore Romano, e alle congratulazioni di tutto il suo entourage. Si tratta della prima volta che un Papa fa una cosa del genere ad alta quota.