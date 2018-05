Se la notizia della sua gravidanza dovesse essere confermata Maria De La Luz, una donna messicana di settanta anni, potrebbe diventare la più anziana al mondo a partorire. La donna, infatti, ha detto di aspettare il suo ottavo figlio. Ai giornalisti ha mostrato con orgoglio quelle che dice essere le ultime ecografie effettuate. Maria, come lei stessa ha detto ai media parlando dalla sua casa di Mazatlan, nello stato di Sinaloa, sarebbe in attesa di una bambina. “Le gambe mi facevano male, vomitavo e avevo le vertigini. Nella clinica in cui hanno fatto le analisi i medici non potevano crederci”, ha detto ancora la donna che ha spiegato di aver sospettato di aspettare un bambino circa tre mesi fa. Tanti i quotidiani, messicani e internazionali come ad esempio il tabloid britannico Daily Mail, che hanno riportato la storia di questa anziana donna.

La 70enne non ha fornito molti dettagli sulla sua gravidanza – Secondo quanto emerso, la signora non avrebbe fornito particolari dettagli sulla sua presunta gravidanza e non si sa neppure se si è sottoposta a qualche trattamento di fertilità per avere un bambino. La notizia della presunta gravidanza avrebbe “infastidito” alcuni dei suoi figli preoccupati perché la mamma sarebbe troppo anziana per un altro parto. Lei, intanto, ai media ha detto anche di avere un appuntamento in ospedale il 18 luglio per un eventuale parto cesareo. La settantenne messicana è più grande di quattro anni di Maria del Carmen Bousada de Lara, l'attuale detentrice del record, che a quasi sessantasette anni diede alla luce nel dicembre del 2006 due gemelli.