Avrebbe offerto droghe e inviato sue foto osé via chat ad un alunno 14enne della scuola dove lei insegnava, il tutto per arrivare ad avere rapporti sessuali con lui. Queste le pesantissime accuse nei confronti di una professoressa statunitense di 26 anni, Stephanie Peterson, arrestata nei giorni scorsi dalla polizia di New Smyrna Beach, cittadina della contea di Volusia, nello stato della Florida. La donna, insegnante di scienze in un scuola media locale, ora deve rispondere dei reati di atti sessuali con minore e diffusione di materiale pornografico a minore. Accuse che le sono costate il posto da professoressa ma probabilmente anche il matrimonio, visto che il marito ha chiesto la separazione dopo l'arresto.

A scoprire tutto sono stati i genitori del ragazzino che, impensieriti dal suo comportamento, hanno chiesto insistentemente spiegazioni ottenendo infine la confessione del 14enne. È scattata così la denuncia alla polizia che ha fatto partire le indagini. Secondo gli accertamenti dell'ufficio dello sceriffo della contea di Volusia, la donna avrebbe iniziato a contattare il 14enne a novembre dello scorso anno quando avrebbe iniziato a mandargli video mentre si esibiva in uno spogliarello.

Da quel momento tra l'insegnante il minore sarebbe nata una relazione durante la quale la donna gli avrebbe fornito marijuana e soldi e infine avrebbe fatto sesso con lui. Quando gli incontro sono diventati sempre più frequenti, con il giovane che rientrava a casa tra l'una e le due del mattino, i genitori si sono preoccupati e hanno indagato facendo emergere la vicenda