Sono state ore di paura nel pomeriggio di martedì nel Torinese dove violenti nubifragi si sono concentrati soprattutto in una stretta fascia di territorio nell' ovest dell'area metropolitana provocando frane e allagamenti di strade e cantine. La situazione più critica dalle 15 alle 16 quando una bomba d'acqua ha colpito l'area tra Avigliana, Rosta e Rivoli causando disagi e danni anche ingenti. "Per capire c’era gente che mi chiamava e poi iniziava a piangere perché non sapeva come spiegarmi" ha raccontato il sindaco di Rosta, Domenico Morabito. Proprio dalla sua città arrivano le immagini più impressionanti con strade trasformate in fiumi in piena. Tantissimi i locali sotto il livello stradale che sono stati completamente allagati e addirittura alcune auto sono state sommerse e portate via dalla forza dell'acqua.

Sempre a causa delle intense piogge, molti anche i sottopassi che sono rimasti allagati con conseguenze sulla viabilità stradale. Disagi anche al trasporto ferroviario dopo che la circolazione dei treni è stata sospesa sulla linea Torino-Modane a causa dell’esondazione del rio tra Avigliana e Collegno. Non sono mancate nemmeno violente grandinate, il tutto prolungato per diverse ore durante le quali i vigili del fuoco e gli altri soccorsi hanno lavorato in lungo e in largo per poter far fronte alle richieste di aiuto. L'emergenze è rientrata solo a notte fonda anche se rimane il presidio a Bussoleno, dove la situazione è critica per via delle possibili frane che hanno già colpito il paese nei giorni scorsi. Il Torinese infatti da alcune settimane è interessato da una intensa perturbazione che ha portato a fenomeni estremi. Ad Avigliana ad esempio in appena un'ora sono scesi più di 40mm di pioggia quando a giugno cadono in media 100 mm di pioggia. Anche nella stessa Torino in dieci giorni è caduta quasi tutta la pioggia attesa in un mese