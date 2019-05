Si è appartato con una prostituta nelle campagne di Sovereto, una piccola frazione del comune pugliese di Terlizzi, ma non ha retto ad un malore ed è deceduto. La vittima è un uomo di 76 anni, originario di Casamassima, morto durante un rapporto sessuale a pagamento. Come riporta la versione barese del Quotidiano Italiano, l’anziano – che aveva problemi cardiovascolari – è stato trovato esanime fuori dalla sua auto con i pantaloni semi abbassati.

Ad allertare i soccorsi è stata la prostituta con la quale l’uomo era appartato. Il 118 arrivato da Ruvo ha massaggiato e defibrillato l’anziano portatore di pacemaker. Purtroppo per il 76enne non c’è stato nulla da fare. La prostituta, che esercita sulle complanari della 231, ha assistito alla scena del mancato salvataggio mentre continuava a chiedere i 30 euro per la prestazione.