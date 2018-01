La polizia malese ha tratto in arresto questa mattina, 22 gennaio, un uomo intento a molestare una ragazzina durante il carnevale di Kedah. A tradire l'autore degli abusi è stato un video diffuso in rete e rapidamente condiviso da migliaia di utenti dei social network: il il filmato mostra l'uomo con una bambina sulle gambe, intento a cullarla, a baciarle e ad accarezzarle il petto da sotto la maglietta.

Le violenze sono state immortalate dallo smartphone di un passante e il video è stato subito pubblicato sul web, finendo per catturare l'attenzione di migliaia di persone che non hanno esitato ad allertare la polizia. Tra le denunce pervenute agli agenti del commissariato di Kedah anche quella della madre della vittima: la donna, dopo aver casualmente visionato il video, ha riconosciuto che a subire gli abusi era proprio sua figlia. L'uomo che le stava mettendo le mani addosso era invece un amico di famiglia, una persona di cui credeva di potersi fidare ciecamente e che per questo motivo sovente ospitava a casa. Proprio poche ore prima di abusare della bimba aveva chiesto ai genitori il permesso di accompagnarla al carnevale: proprio la mamma aveva acconsentito, sicura che con quell'amico la figlia sarebbe stata a suo agio e non avrebbe corso alcun pericolo.