Aveva già fatto parlare di sé in tutto il Paese perché nel novembre scorso si era preso un congedo dal suo incarico per due mesi, ma ora il re Muhammad V della Malesia è entrato nella storia per essere il primo monarca malese a rinunciare al trono. Il sovrano infatti ha annunciato pubblicamente di aver abdicato e che dunque non porterà a termine il mandato di cinque anni affidatogli dagli altri sultani della federazione appena due anni fa (in Malesia le nove dinastie reali regnano a turno, impegnandosi a cedere il potere agli altri ogni cinque anni). Una decisione senza precedenti dietro la quale, secondo fonti ben informate, si nasconderebbe una scelta d'amore. In pratica il 49enne si sarebbe sposato in gran segreto proprio durante i due mesi di congedo, convolando a nozze con una modella russa di 25 anni, l’ex Miss Mosca Oksana Voevodina.

Secondo fonti russe, la coppia si sarebbe conosciuta in Europa nel 2017 e Muhammad che ha alle spalle un matrimonio fallito nel 2008, con una donna thailandese musulmana di sangue reale, si sarebbe subito innamorato di lei tanto da non farsi scoraggiare davanti a diverse foto in bikini e immagini della partecipazione di lei a un reality, in cui l’ex reginetta di bellezza si sarebbe lasciata andare. Le nozze sarebbero state precedute dalla cerimonia di conversione all’Islam della sposa a cui sarebbe stato cambiato anche il nome.

In realtà Muhammad V non ha spiegato i motivi della sua decisione limitandosi a esortare il popolo malese a restare coeso per mantenere unità e tolleranza. "Il Palazzo informa che sua maestà si è dimesso da 15esimo re, con effetto dal 6 gennaio", afferma infatti la dichiarazione senza andare nei dettagli. Lo stesso Palazzo reale del resto nei mesi scorsi aveva parlato di motivi medici dietro il congedo e soprattutto aveva smentito le nozze parlando di voci senza fondamento nonostante fossero circolate le immagini che ritraevano il Re insieme alla 25enne.