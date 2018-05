SeIl voto italiano preoccupa l'Europa e in particolare il presidente francese Emmanuel Macron. Questo pomeriggio, presenziando alla consegna del Premio Carlo Magno ad Aquisgrana, Macron ha dichiarato: "Dobbiamo agire: i nazionalisti sono determinati e dunque chi vuole l’Europa deve essere altrettanto forte e deciso. Svegliatevi, la Francia è cambiata". Proseguendo, Macron ha rilanciato l'idea dell'Europa a due velocità: "Non possiamo sempre aspettare tutti. Soprattutto, il rilancio del continente deve avvenire in modo ancora più convinto dopo i traumi della Brexit e delle elezioni italiane". Insomma, per il presidente francese l'esito delle elezioni italiane e l'accordo di governo tra due forze populiste e sovranistre come Lega e Movimento 5 Stelle costituiscono un segnale d'allarme che l'Europa non deve ignorare né sottovalutare.

Macron ha inoltre ribadito la necessità di introdurre un budget per l'eurozona e a porre molta attenzione agli alti tassi di disoccupazione giovanile in molti Paesi membri. "C'è bisogno di solidarietà e attenzione per il lavoro, invito a non avere paura dell'utopia europea. L'Europa deve convergere lungo tre imperativi categorici: non bisogna essere deboli, non bisogna dividersi, bisogna agire hic et nunc”.

Posizioni che appaiono differenti da quelle sempre espresse dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, più focalizzata sul rispetto dei parametri di bilancio e dei vincoli europei. "In Germania non ci può essere un eterno feticismo per le eccedenze di bilancio e commerciali, poiché queste vengono realizzate a spese di tutti", ha ricordato Macron, facendo leva proprio sul sentimento trasversale di solidarietà che l'Europa deve necessariamente ricostruire per fermare l'avanzata dei populismi nell'Eurozona.