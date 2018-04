Ha lottato per mesi contro una grave malattia ma alla fine ne è uscita sconfitta. E' a lutto la provincia di Trento, dove si è spenta a soli 42 anni Lucia Engjellusche Isufi, lasciando i figli Marco e Davide, rispettivamente di 22 e 10 anni, e tutti coloro a cui era profondamente legata. Nata in Albania, ma stabilitasi in Italia da più di 25 anni, Lucia viveva a Mezzolombardo. Aveva fatto la barista alla discoteca St. Louis prima di trasferisi in Valsugana, dove di recente aveva lavorato sui laghi di Levico e Cadonazzo, molto frequentati da turisti provenienti anche da tutto il Nordest.

Poi è arrivata la malattia, e da qualche mese era iniziata una battaglia che l’aveva costretta a lasciare il suo lavoro, con lunghi periodi in ospedale, al termine dei quali, purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla: si è spenta nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Trento al Santa Chiara. Sui social network gli amici e i conoscenti hanno lasciato messaggi di cordoglio in suo ricordo. "Questa notte la nostra piccola guerriera Engjellushe se ne è andata tra l’amore della sua meravigliosa famiglia, dei figli e degli amici più cari", ha scritto su Facebook una sua amica, mentre un'altra ha ricordato come "un piccolo pezzo del nostro puzzle, piccolo ma rumorosissimo si sia staccato".