Una volta era la lotteria per eccellenza, quella che tutti gli italiani attendevano trepidanti ogni inizio dell'anno sognando di diventare milionari. Oggi però con l'arrivo di decine di lotterie istantanee e settimanali la Lotteria Italia sembra aver perso decisamente il suo fascino. È quello che emerge analizzando i dati sulle vendite dei biglietti per l'estrazione del 2019 che si terrà, come da tradizione, il prossimo 6 gennaio. In totale infatti sono stati venduti circa 7 milioni di tagliandi, il 18,6% in meno rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno e addirittura il secondo peggior risultato di sempre dietro ai 6,9 milioni di biglietti venduti nel 2012, come spiega l'agenzia specializzata Agimeg. Un dato che conferma il trend negativo degli ultimi anni e sembra sancire la sconfitta definitiva delle Lotterie nazionali. Nel 2018, infatti, la Lotteria Italia è stata l'unica lotteria nazionale superstite dopo essere stata affiancata per anni da diversi concorsi spesso legati ad eventi nazionali di carattere culturale o sportivo.

Un crollo che è andato di pari passo con l'incremento delle vendite dei gratta e vinci. Non a caso sul dato delle vendite dei biglietti del Lotteria Italia sembra essere stato fondamentale l'addio all'abbinamento dei biglietti proprio con i Gratta&Vinci, un binomio che negli anni si era dimostrato vincente per quanto riguarda le vendite dei tagliandi per il concorso che mette in palio come primo premio 5 milioni di euro. Un vincita considerevole, seppur molto più bassa rispetto ai record raggiunti da altre forme di gioco come il superenalotto e che in alcuni casi viene addirittura dimenticata dai fortunati .

Come rivela sempre l'agenzia specializzata Agimeg, in effetti negli ultimi 17 anni, sono pari a circa 27 milioni di euro i premi non riscossi dai vincitori dei biglietti della Lotteria Italia tra cui un primo premio risalente al 2008-2009 quando un giocatore di Roma non passò a riscuotere i 5 milioni di euro. Quella cifra in quella edizione contribuì a stabilire il ricordo negativo di premi non incassati, il cui totale toccò addirittura i 7 milioni di euro. Nelle edizioni del 2012 e del 2016 invece non vennero incassati i rispettivi premi del secondo posto, da 2 milioni di euro. Secondo le statistiche, proprio Roma, è la città più fortunata della Lotteria Italia visto che nelle ultime 22 edizioni ha centrato ben 8 primi premi. Tra le altre grandi città italiane solo Napoli può tentare di fare concorrenza visto che ha visto il primo premio tre volte, nel 2006, nel 2007 e nel 2011. Nella scorsa edizione il biglietto vincente è stato venduto ad Anagni, nel Frusinate