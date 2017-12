Lo hanno trovato moribondo ed in fiamme su una strada di Londra e nulla hanno potuto fare per salvarlo. La polizia oggi ha fatto un appello ufficiale agli eventuali testimoni della tragedia che visto vittima John Nolan: il 70 anni era avvolto dalle fiamme nel bel mezzo della giornata in una strada di Haringey, nel Nord della City: le persone che per prime lo hanno notato, con il fuoco ricopriva il suo intero corpo, hanno cercato di aiutarlo ma solo i vigili del fuoco giunti sul posto sono riusciti a spegnere definitivamente l’incendio, mentre i soccorritori lo hanno trasportato in un ospedale specializzato. Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.

Originario della contea irlandese di Mayo, John Nolan ha vissuto a lungo a Tottenham: il suo decesso risale allo scorso 17 settembre, ma solo nei prossimi mesi si saprà di più sulle cause della sua misteriosa morte, tramite un’inchiesta per cercare di stabilire cosa possa essere accaduto nei minuti antecedenti lo scoppio dell’incendio. Al caso stanno lavorando gli investigatori dei vigili del fuoco di Londra. L’autopsia sul corpo del 70enne ha accertato la morte è sopraggiunta a causa delle ustioni riportate, tuttavia non è stato trovato alcun accelerante, il che significa che l’uomo non sarebbe stato cosparso di benzina o da qualsiasi altro tipo di liquido infiammabile; ad oggi la sua morte viene attualmente trattata come ‘inspiegabile’, la polizia non ha alcun sospetto. Secondo quanto rilevato dalle autorità, diversi testimoni hanno escluso che la vittima sia venuto a contatto con un’altra persona poco prima dell’incendio che l’ha ucciso.