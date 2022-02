Crisi Russia-Ucraina, news: notte di violenze nel Donbass. Usa: “Mosca può lanciare attacco in qualsiasi momento”. Putin vedrà Macron

Sale la tensione tra Russia e Ucraina. È stata una notte di violenze nel Donbass. Kiev sostiene che il nemico ha usato "armi proibite dagli accordi di Minsk per 116 volte e che le forze separatiste hanno violato il cessate il fuoco 136 volte in 24 ore". Secondo l'agenzia russa Tass le truppe ucraine hanno continuato a bombardare per tutta la notte la Repubblica popolare di Donetsk (DPR), colpendo sei aree. Oggi Putin vedrà Macron. Il premier ucraino Zelensky a Monaco: "Noi siamo lo scudo dell'Europa contro l'esercito russo. Difendeteci o faremo da soli". Joe Biden ha convocato il Consiglio per la sicurezza nazionale, sulla base di informazioni secondo le quali la Russia potrebbe "lanciare un attacco contro l'Ucraina in qualsiasi momento". Circostanza confermata dagli 007 britannici, secondo cui i piano del presidente russo per prendere il controllo dell'Ucraina è già iniziato. I ministri degli Esteri del G7: "Chiediamo alla Russia di seguire la strada della diplomazia, disinnescare le tensioni, ritirare una quantità significativa di forze dai confini dell'Ucraina e rispettare pienamente gli obblighi internazionali".

