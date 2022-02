Ucraina-Russia, news: oggi vertice tra Biden e leader di Ue e Nato: “Costi alti per Mosca se invade”

Le notizie di oggi sulla crisi tra Russia e Ucraina in diretta: nuovi timori di guerra nell'Est Europa. Atteso vertice tra il presidente Usa Biden e i leader di Ue e Nato. Biden e Draghi hanno discusso degli "sforzi diplomatici e di deterrenza” in corso e riaffermato la prontezza a imporre "severi costi economici" alla Russia in caso di invasione dell’Ucraina. La prossima settimana previsto un incontro tra Blinken e Lavrov. Rimosso intanto il ponte in costruzione in Bielorussia al confine con l’Ucraina. La crisi tra Russia e Ucraina al centro della Conferenza di Monaco al via oggi. La Russia fa sapere di avere ritirato altri carri armati schierati vicino al confine ucraino e dei bombardieri nella Crimea annessa.

