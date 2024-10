Filippo Turetta in aula per il processo, news in diretta: oggi la seconda udienza per l’omicidio di Giulia Cecchettin

"Non avrei mai pensato di farle questo. Ho spento il suo cellulare, non riuscivo a trovarlo: ho provato a scuoterla… a urlarle, ma non rispondeva". È questo uno dei passaggi dell'interrogatorio di Filippo Turetta, tenutosi lo scorso 1 dicembre nel carcere Montorio di Verona dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, di cui qualche settimana fa la trasmissione tv Quarto Grado il video.

Dopo che si è reso conto che la 22enne non rispondeva dopo l'aggressione "ho gettato il coltello e il suo telefono. A poca distanza da Fossò mi sono accorto che stavo sporcando un po’: ho guardato e ho visto che mi usciva un po' di sangue. Mi ero reso conto di quello che avevo fatto… volevo allontanarmi il più possibile".

Poi, il tentativo di suicidio: "Ho provato anche con un sacchetto a soffocarmi – ha aggiunto Turetta -, anche dopo averlo legato con lo scotch, ma non sono riuscito. L'ho strappato all'ultimo. Non sono molto coraggioso… anche i giorni successivi ci provavo, ma rimandavo sempre la cosa a ore dopo, al giorno dopo. L’ho presa e ho iniziato a nasconderla: era dietro, non sui sedili, sugli spazi dietro nella macchina. Non riuscivo… poi cadeva… e allora l’ho messa in quella zona dove è stata trovata… in quel punto, che non volevo venisse rovinato… che fosse nelle migliori condizioni".