Governo, Meloni al lavoro sui ministri. La leader di FdI contro Berlusconi: “Io non sono ricattabile”, le news di oggi

Le notizie di oggi sui ministri del nuovo governo Meloni, premier in pectore in attesa dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: gli aggiornamenti in diretta sulla formazione del nuovo esecutivo a guida Meloni, Salvini e Berlusconi. Dopo l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato, il centrodestra ha scelto Lorenzo Fontana della Lega per la guida della Camera dei deputati. Alta tensione tra Meloni e Berlusconi sugli appunti del leader di Forza Italia in cui viene definita "prepotente e offensiva". Durissima la replica della premier in pectore: "Manca un aggettivo, io non sono ricattabile".

Governo Meloni, le news di oggi:

0