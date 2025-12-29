Politica
video suggerito
Live

Manovra 2026, in diretta il rush finale alla Camera: le dichiarazioni di voto dalle 18:40, domani il via libera definitivo

Le dichiarazioni di voto sulla Manovra 2026 in diretta alla Camera dalle ore 18:40: rush finale in Aula per la legge di bilancio del governo Meloni. Dopo le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama, è prevista una seduta notturna. Il voto finale è atteso per domattina, entro le 13.

0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
29 Dicembre 2025 16:00
Ultimo agg. 16:02
0 CONDIVISIONI
Immagine

In diretta il testo della Manovra 2026 alla Camera: le novità in arrivo nella prossima legge di bilancio e le misure su pensioni, taglio Irpef, rottamazione quinquies delle cartelle e nuovi bonus. Ieri il governo ha chiesto la fiducia, blindando così il provvedimento, che resterà uguale al testo licenziato in prima lettura dal Senato.

L'esame è ormai agli sgoccioli: riprenderà oggi alle 18.40 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia, a cui seguirà la chiama, dalle 20.20. È prevista poi una seduta notturna a partire dalle 22. Il voto finale si terrà domani mattina, martedì 30 dicembre, entro le 13, con dichiarazioni di voto a partire dalle 11 in diretta tv.

Protestano le opposizioni che accusano il governo di aver impedito la discussione parlamentare e ricordano quando era la stessa Meloni nel 2019, dai banchi della minoranza, a tuonare contro i tempi troppo ristretti dell'iter di bilancio.

16:01

La Manovra 2026 alla Camera, in diretta le dichiarazioni di voto

Al via, alla Camera, le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo alla legge di bilancio 2026. Stasera la chiama dei deputati per appello nominale mentre il voto finale è previsto per domani in tarda mattinata.

A cura di Giulia Casula
Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views