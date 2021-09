Le notizie di oggi 25 settembre sul Coronavirus: dipendenti Pa in ufficio col green pass da 15 ottobre, da domani stop restrizioni in Norvegia

Gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus: ieri in Italia sono stati 3.797 i casi registrati, stando al bollettino del ministero della Salute. I morti sono stati 52, il tasso di positività si attesta all’1,4%. In calo sia i ricoveri (-97) che l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (-16). I ricoveri scendono anche a livello settimanale, a fronte di una decrescita dei contagi in Italia e di un’incidenza e un Rt sotto il livello di guardia. Solo quattro Regioni sono a rischio moderato e tutta l’Italia resta in zona bianca, con l’unica eccezione della Sicilia che però presto potrebbe lasciare la zona gialla. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la Lombardia, ecco i dati sugli incrementi quotidiani di ogni territorio:

Lombardia: +488

Veneto: +428

Campania: + 348

Emilia-Romagna: +327

Lazio: +361

Piemonte: +213

Sicilia: +464

Toscana: + 334

Puglia: + 157

Friuli-Venezia Giulia: +84

Marche: +73

Liguria: +69

Abruzzo: +54

Calabria: +143

P.A. Bolzano: +64

Sardegna: +73

Umbria: +52

P.A. Trento: +21

Basilicata: + 32

Molise: +10

Valle d'Aosta: +2

Restano ancora senza doppia dose di vaccino 3,2 milioni di italiani con più di 50 anni, ma negli ultimi giorni – con l’introduzione del green pass obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro – si registra un aumento del 32,5% delle prime dosi. E con la certificazione verde tornano al lavoro in presenza anche tutti i dipendenti della pubblica amministrazione: come annunciato dal ministro della Pa, Renato Brunetta, dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici saranno nuovamente in ufficio. Nei prossimi giorni si deciderà sull’aumento della capienza di cinema, teatri e stadi: potrebbe essere portata all’80%. Via libera anche ai test salivari molecolari per ottenere il green pass.

Nel mondo la novità principale sul Covid arriva dalla Norvegia: da domani nel Paese, dove il 90% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose, verranno eliminate tutte le restrizioni. Si torna alla vita pre-Covid, con le regole vigenti prima del marzo del 2020. Non ci sarà più il distanziamento di almeno un metro né un limite alla presenza nei locali, nei negozi e in tutti i luoghi pubblici, così come verranno abolite le quarantene. La premier uscente Era Solberg parla di un ritorno alla “vita normale”.