Bollettino coronavirus Italia, oggi 3.525 casi su 357.491 tamponi e 50 morti per covid: i dati di sabato 25 settembre Sono 3.525 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 357.491 test effettuati. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 25 settembre, del Ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta all’1%. I morti registrati nell’ultima giornata sono 50. La Lombardia è la regione con il maggior incremento giornaliero di contagi.

A cura di Antonio Palma

Sono 3.525 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia rispetto ai 3.797 casi registrati ieri, dato che conferma il trend dei contagi in calo. Dall'inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono ora 4.657.215. I morti per covid dell'ultima giornata sono stati invece 50, per un totale di 130.653 decessi dall’inizio dell'emergenza Covid-19 in Italia. Sono questi i dati che emergono dal bollettino di oggi, sabato 25 settembre, pubblicato dal ministero della Salute. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 357.491 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta all'1%. Calano anche gli attualmente positivi che sono ora 102.574 (-982). I guariti totali invece salgono a 4.423.988 (+4.451). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Lombardia seguita dalla Sicilia che è l'unica in zona gialla.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 4.657.215 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Oggi la regione con più casi è la Sicilia. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +478

Veneto: +376

Campania: +342

Emilia-Romagna: +340

Lazio: +306

Piemonte: +215

Sicilia: +424

Toscana: +290

Puglia: +186

Friuli-Venezia Giulia: +69

Marche: +62

Liguria: +73

Abruzzo: +49

Calabria: +133

P.A. Bolzano: +59

Sardegna: +32

Umbria: +49

P.A. Trento: +17

Basilicata: +28

Molise: +4

Valle d'Aosta: +4

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale 357.491 tamponi, tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta così all'1%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali.

Ricoveri e terapie intensive

Ricoveri covid in calo così come i posti letto occupati in terapia intensiva. Il numero totale di pazienti Covid ricoverati in ospedale in area medica è ora di 3.497 (56 in meno rispetto a ieri). I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece calati di 8 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 481 ricoverati in area critica, con 26 ingressi del giorno.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report del Ministero della salute sulla campagna vaccinale anti Covid, in Italia sono 83.662.989 le dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 41.795.983 corrispondenti al 77,39 % della popolazione over 12. Inoltre 37.485 persone hanno ricevuto anche la terza dose pari al 4,02 % della popolazione interessata dal richiamo.