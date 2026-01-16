Iran, le proteste in diretta: Trump ferma l’attacco, Usa spostano portaerei Lincoln verso il Medio Oriente

Gli aggiornamenti in diretta dalle proteste in Iran con le ultime notizie di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. La tensione resta alta, ma nelle ultime ore lo scenario sembra essersi leggermente allentato. Un attacco militare imminente da parte degli USA, almeno per ora, è stato escluso e lo spazio aereo di Teheran è stato riaperto dopo uno stop durato circa cinque ore. Sul piano militare, però, Washington mantiene alta la pressione: il Pentagono ha annunciato il trasferimento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente.

Sul fronte politico e diplomatico, il presidente americano Donald Trump ha rivendicato un ruolo diretto nel presunto stop alle esecuzioni dei manifestanti antigovernativi. Dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che ha negato l’intenzione di procedere con condanne a morte, Trump ha parlato di “vite salvate”, sostenendo che le sue pressioni avrebbero contribuito a evitare nuove esecuzioni.

La Casa Bianca ha riferito che Teheran avrebbe fermato circa 800 esecuzioni, avvertendo però che “le conseguenze saranno gravi” se le uccisioni dovessero riprendere. L’Italia, attraverso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, invita invece a non interrompere i canali di dialogo, ritenuti essenziali anche nei momenti di massima tensione.