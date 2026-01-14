Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci”

La magistratura iraniana annuncia un giro di vite contro i responsabili delle violenze scoppiate durante le recenti proteste. Il Presidente della Corte Suprema dell'Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, ha dichiarato che coloro che "hanno decapitato persone o le hanno bruciate nelle strade" devono essere "processati e puniti il prima possibile".

In un intervento della scorsa settimana, Mohseni-Ejei ha escluso qualsiasi forma di indulgenza nei confronti di chi, a suo dire, collabora con “il nemico” contro il governo della Repubblica islamica. "Se qualcuno scende in strada per alimentare disordini, creare insicurezza o sostenere chi lo fa, non ci sono più scuse", ha affermato, aggiungendo che la situazione è ormai "chiara e trasparente" e che tali azioni equivalgono ad agire "in linea con i nemici della Repubblica islamica dell’Iran".

Le autorità iraniane accusano inoltre Stati Uniti e Israele di aver ordinato e armato presunti "agenti" con l’obiettivo di fomentare la violenza durante le manifestazioni, colpendo sia le forze di sicurezza sia i civili coinvolti nelle proteste.