Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi in diretta

Si continua a combattere nel 39esimo giorno di guerra in Ucraina. Secondo quando comunicato dagli ucraini, l’intera regione di Kiev non è più in mano dei russi ed è stata liberata. Tuttavia, drammatica è la situazione soprattutto a Bucha, dove secondo il sindaco ci sono "300 persone sepolte in fosse comuni". Ieri, le forze russe hanno aperto il fuoco su una manifestazione pacifica a Enerhodar, ci sarebbero 4 feriti. Iniziata mobilitazione di truppe in Transnistria per condurre azioni in Ucraina, ha annunciato lo Stato maggiore di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, sarebbero state uccise a Mariupol 5.000 persone, mentre 3.700 sono già state evacuate in bus verso Zaporizhzhia. La Turchia ribadisce la propria offerta ad ospitare l'incontro tra Zelensky e Putin. Intanto, il portavoce del Cremlino Peskov ha definito i colloqui "non facili ma importante continuino".