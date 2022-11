Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: bombe su Kherson, Lavrov: “Kiev sarà liberata da governanti neonazisti”

Gli Stati Uniti hanno organizzato una base militare per la riparazione delle armi in Polonia in modo da recuperare i pezzi di artiglieria utilizzati in Ucraina e che li' registrano problemi. Lo riporta il New York Times. Secondo le fonti del quotidiano statunitense, a causa dell'usura e dei danni subiti durante i combattimenti, circa un terzo dei circa 350 pezzi di artiglieria forniti all'Ucraina dai Paesi occidentali sono fuori uso; e organizzare la riparazione di queste armi e' ora una priorita' per il comando europeo degli Stati Uniti. Ecco perche' l'esercito americano ha organizzato una base di riparazione in Polonia. Gli ucraini, aggiunge il quotidiano, preferirebbero che le basi per le riparazione fossero situate piu' vicino al campo di battaglia in modo che le armi potessero tornare piu' rapidamente nelle zone di combattimento.