Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta: bombe su Kharkiv e Mykolaiv, Mariupol assediata. Putin lancia l’offensiva finale sul Donbass

Secondo il capo umanitario delle Nazioni Unite "i tempi non sono ancora maturi" per stabilire un cessate il fuoco per portare aiuti umanitari in Ucraina."Forse ci sarà un po' di maturità", ha detto il sottosegretario generale Martin Griffiths in una conferenza stampa. Dopo aver viaggiato a Kiev e Mosca per incontri di alto livello con funzionari ucraini e russi questo mese, Griffiths ha detto all'Associated Press di aver percepito poca fiducia tra gli avversari e di essere "non ottimista". Griffiths ha chiesto che Russia e Ucraina tornassero a colloqui volti a porre fine alla guerra e per "un'accettazione molto, molto più volontaria, principalmente della Federazione russa, per consentire ai convogli di entrare e uscire". "Per ora, aiutiamo le persone dove ne hanno bisogno", ha affermato Griffith.