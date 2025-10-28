Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Onu: “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin: “Abbiamo i sottomarini non servono i missili”

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi martedì 28 ottobre. I bombardamenti russi non si fermano, intanto un rapporto della Commissione internazionale indipendente dell'Onu ha scoperto che gli attacchi dei droni russi sono stati utilizzati come "parte di una politica coordinata per cacciare i civili dai territori ucraini", il che equivale al "crimine contro l'umanità del trasferimento forzato della popolazione". Trump avverte Putin, "Abbiamo un sottomarino nucleare al largo della loro costa non servono missili" ha dichiarato dopo il test di un missile da crociera russo. La Russia sostiene che non si fa "nessuna illusione" su un piano di pace europeo per l'Ucraina, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale è stata "totalmente irresponsabile". Zelensky pronto per un cessate il fuoco sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza.
30 petroliere della flotta fantasma russa nel Golfo di Finlandia
Decine di petroliere appartenenti alla "flotta ombra" russa sono state identificate nel Golfo di Finlandia nel giro di una settimana. Lo ha riferito l'emittente finlandese Yle, che ha identificato 31 imbarcazioni presenti nell'elenco delle sanzioni della Ue, appartenenti alla "flotta ombra" di Mosca, imbarcazioni nel golfo di Finlandia la cui dubbia proprietà è stata utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali sul petrolio. Mikko Hirvi, responsabile della sicurezza marittima della guardia di frontiera finlandese, non è rimasto sorpreso dai numeri. "Le spedizioni russe nel Golfo di Finlandia sono ai livelli prebellici, il che significa che questo traffico e' in gran parte effettuato dalla flotta ombra", ha detto Hirvi all'AFP. La scorsa settimana, l'Unione Europea ha aggiunto oltre 100 altre petroliere alla sua lista nera nell'ambito di un nuovo pacchetto di sanzioni, vietando alle navi di accedere ai porti e di ricevere servizi all'interno dell'UE. L'UE sta inoltre cercando di aumentare la capacita' dei suoi Stati membri di effettuare ispezioni sulle navi. Trasportando principalmente petrolio greggio, ma anche prodotti raffinati come benzina e diesel, le navi che attraccano principalmente nei porti russi del Baltico di Ust-Luga e Primorsk costituiscono una "bomba a orologeria ambientale", secondo gli esperti intervistati da Yle.
Orbàn: "L'Ue deve negoziare direttamente con la Russia"
"La pace non potrà mai nascere solo dai colloqui russo-ucraini. L'Europa deve negoziare direttamente con la Russia per raggiungere un accordo più ampio sulla sicurezza europea e sul futuro dell'Ucraina". Lo ha scritto il premier ungherese, Viktor Orban, su X. "L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia" aveva affermato in precedenza il premier ungherese Viktor Orban a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", aveva detto, spiegando che "presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio".
Norvegia avvia monitoraggio per la contaminazione radioattiva dopo missile russo
La Norvegia ha dichiarato di aver avviato un monitoraggio per la contaminazione radioattiva dopo che Vladimir Putin ha annunciato che la Russia aveva lanciato un missile da crociera a propulsione nucleare. Il missile Burevestnik probabilmente utilizza un nucleo radioattivo al posto del carburante per razzi o aerei per produrre un getto d'aria surriscaldata che lo spinge. Rappresenta un balzo in avanti tecnologico ma il materiale nucleare potrebbe essere esposto all'aria, contaminando i gas di scarico con un flusso continuo di radiazioni pericolose. Il servizio di intelligence militare norvegese ha dichiarato che il missile russo della scorsa settimana è stato lanciato dall'arcipelago di Novaya Zemlya, nel Mare di Barents. "Possiamo confermare che la Russia ha condotto un nuovo lancio di prova del missile da crociera a lungo raggio Skyfall (Burevestnik) sulla Novaya Zemlya", ha dichiarato alla Reuters il viceammiraglio Nils Andreas Stensoenes, capo dei servizi segreti norvegesi.
L'Ucraina schiera rinforzi mentre i combattimenti divampano nella città di Pokrovsk
I combattimenti divampano nella città di Pokrovsk. L'Ucraina si sta affrettando a rafforzare le sue posizioni nello strategico snodo dopo che soldati russi si sono infiltrati nella città in piccoli gruppi. In un aggiornamento sul campo di battaglia, lo stato maggiore ucraino ha riferito di combattimenti con armi leggere e l'impiego attivo di droni. Il Ministero della Difesa russo ha affermato che i suoi gruppi d'assalto stavano cercando di avanzare nei pressi della stazione ferroviaria. "Ci sono feroci combattimenti in città e nelle zone di accesso alla città… La logistica è difficile. Ma dobbiamo continuare a distruggere gli occupanti", ha dichiarato domenica il presidente Volodymyr Zelensky. Da mesi la Russia punta a occupare Pokrovsk, una parte fondamentale delle linee difensive di Kiev, considerandola un punto cruciale per la sua spinta verso la conquista completa della regione di Donetsk.
Lukoil venderà le sue attività estere dopo le sanzioni statunitensi
Lukoil, uno dei maggiori produttori di petrolio russi, ha annunciato che intende vendere le sue attività estere dopo che le nuove sanzioni statunitensi hanno preso di mira l'azienda e le sue filiali. "Lukoil informa che, a causa dell'introduzione di misure restrittive nei confronti dell'azienda e delle sue controllate da parte di alcuni stati, l'azienda annuncia la sua intenzione di vendere le sue attività internazionali", ha dichiarato Lukoil in una nota pubblicata sul suo sito web. La società ha aggiunto che sta attualmente esaminando le offerte di potenziali acquirenti.
Le recenti sanzioni statunitensi colpiscono le due maggiori compagnie petrolifere russe – Rosneft e Lukoil – insieme a decine di loro controllate, congelando di fatto tutti i beni di queste società con sede negli Stati Uniti. Le sanzioni aprono anche la strada a sanzioni secondarie contro le istituzioni straniere che gestiscono transazioni con soggetti inseriti nella lista nera. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto le sanzioni dopo il fallimento dei preparativi per un vertice di alto livello con il presidente russo Vladimir Putin a Budapest.
Onu: “Russi usano droni per cacciare civili ucraini”
Un rapporto delle Nazioni Unite accusa la Russia di utilizzare droni per dare la caccia ai civili vicino alle linee del fronte e costringerli ad abbandonare le loro case. Le forze russe avrebbero utilizzato droni per dare la caccia e sfollare i civili dalle loro case vicino alla linea del fronte in Ucraina, sostiene una nuova inchiesta delle Nazioni Unite presentata all'Assemblea generale. Secondo il report della Commissione internazionale indipendente dell'Onu, gli attacchi dei droni russi sono stati utilizzati come "parte di una politica coordinata per cacciare i civili dai territori ucraini", il che equivale al "crimine contro l'umanità del trasferimento forzato della popolazione".
Trump avverte Putin: "Abbiamo un sottomarino nucleare al largo della vostra costa"
Donald Trump ha avvertito Vladimir Putin che gli Stati Uniti "hanno un sottomarino nucleare al largo delle loro coste", giudicando il test missilistico da crociera russo come "inappropriato". "Sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il più grande del mondo, proprio al largo delle loro coste, quindi non deve percorrere 8.000 miglia", ha detto Trump ai giornalisti, secondo un file audio pubblicato dalla Casa Bianca. "Non credo che sia appropriato che Putin dica questo, tra l'altro: dovreste far finire la guerra, la guerra che avrebbe dovuto durare una settimana è ormai al suo quarto anno, ecco cosa dovreste fare invece di testare missili".
Mosca: 17 droni ucraini abbattuti stanotte su 3 regioni russe
Il Ministero della Difesa di Mosca afferma che 17 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti stanotte sulle regioni russe della capitale, di Kaluga e di Bryansk.
Le notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, martedì 28ottobre
