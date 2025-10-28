Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Onu: “russi usano droni per cacciare civili ucraini”. Trump avverte Putin: “Abbiamo i sottomarini non servono i missili”

Decine di petroliere appartenenti alla "flotta ombra" russa sono state identificate nel Golfo di Finlandia nel giro di una settimana. Lo ha riferito l'emittente finlandese Yle, che ha identificato 31 imbarcazioni presenti nell'elenco delle sanzioni della Ue, appartenenti alla "flotta ombra" di Mosca, imbarcazioni nel golfo di Finlandia la cui dubbia proprietà è stata utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali sul petrolio. Mikko Hirvi, responsabile della sicurezza marittima della guardia di frontiera finlandese, non è rimasto sorpreso dai numeri. "Le spedizioni russe nel Golfo di Finlandia sono ai livelli prebellici, il che significa che questo traffico e' in gran parte effettuato dalla flotta ombra", ha detto Hirvi all'AFP. La scorsa settimana, l'Unione Europea ha aggiunto oltre 100 altre petroliere alla sua lista nera nell'ambito di un nuovo pacchetto di sanzioni, vietando alle navi di accedere ai porti e di ricevere servizi all'interno dell'UE. L'UE sta inoltre cercando di aumentare la capacita' dei suoi Stati membri di effettuare ispezioni sulle navi. Trasportando principalmente petrolio greggio, ma anche prodotti raffinati come benzina e diesel, le navi che attraccano principalmente nei porti russi del Baltico di Ust-Luga e Primorsk costituiscono una "bomba a orologeria ambientale", secondo gli esperti intervistati da Yle.