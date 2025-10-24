Guerra Ucraina-Russia in diretta: Putin: “Sanzioni USA atto ostile, ma non servono”, Trump: “Vedremo tra 6 mesi”, Cina ferma acquisti

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra tra Ucraina e Russia: gli aggiornamenti in diretta di venerdì 24 ottobre. Cresce la tensione tra Trump e Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l'annuncio di sanzioni Usa contro Rosneft e Lukoil. Putin le ha definite “un atto ostile”, mentre Medvedev ha parlato di “atto di guerra”.

Gli effetti si estendono anche all’Asia: la Cina ha sospeso gli acquisti di petrolio russo via mare e l’India valuta un taglio alle importazioni. In Europa, la Lituania denuncia la violazione del proprio spazio aereo da parte di due jet russi.

Al vertice di Bruxelles, i leader Ue hanno frenato sull’uso diretto degli asset russi congelati per finanziare Kiev: dalla bozza iniziale è sparito ogni riferimento concreto, restando solo un generico impegno a “valutare opzioni di sostegno”. I Ventisei hanno però ribadito che i fondi resteranno bloccati finché la Russia non risarcirà i danni di guerra. Oggi, a Londra, si apre il vertice dei “volenterosi” con la partecipazione di Zelensky.