Guerra Ucraina-Russia, nuovi dettagli su piano pace Trump: “Elezioni entro 100 giorni e amnistia”, Kiev: “Irricevibile”, news in diretta

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia, le ultime notizie di oggi 21 novembre dopo la proposta di pace in 28 punti di Trump. Nel piano di pace si prevede la cessione delle regioni di Luhansk e Donetsk alla Russia, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia le linee di controllo resterebbero in gran parte congelate con alcune restituzioni dopo negoziati. In cambio, Kiev otterrebbe garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti per prevenire nuove aggressioni.
Washington, secondo il Financial Times, starebbe spingendo Zelensky a firmare la bozza “prima del Ringraziamento”. Il presidente ucraino ha confermato un confronto con una delegazione americana, ribadendo però che l’Ucraina accetterà solo una pace “dignitosa”, rispettosa della sovranità nazionale.
Sul terreno, la guerra prosegue: un attacco russo a Zaporizhzhia ha causato cinque morti e tre feriti, mentre le truppe di Mosca hanno annunciato la conquista di Kupyansk, nel Kharkiv, aggravando ulteriormente il quadro militare.
Umerov: "Avanti confronto con generali, né accordo né rifiuto"
Il confronto con i generali Usa sul piano di pace "prosegue oggi a Kiev, stiamo studiando attentamente tutte le proposte dei nostri partner, aspettandoci lo stesso atteggiamento corretto nei confronti della posizione dell'Ucraina. I resoconti dei media su presunti ‘accordi' o ‘rimozioni di clausole' non hanno nulla a che fare con la realtà". Lo afferma su Telegram il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Rustem Umerov, che la scorsa settimana è stato negli Usa. "Stiamo valutando attentamente le proposte dei partner nel quadro di principi immutabili: sovranità, sicurezza umana e pace giusta".
Mosca: “Non informati su intenzioni di Zelensky di negoziare piano pace con Usa”
La Russia non ha ancora ricevuto informazioni sull'intenzione di Volodymyr Zelensky di negoziare il piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov al giornalista Aleksandr Yunashev. "Peskov mi ha detto che Mosca non è ancora stata informata dell'accordo di Zelensky di negoziare il piano di pace di Trump", ha scritto il giornalista su Telegram.
Zuppi: "Pace sarà giusta se Kiev e Ue siederanno al tavolo"
"La pace va raggiunta con il dialogo". Lo afferma, in un'intervista a La Repubblica, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale, dopo aver incontrato il vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, giunta a Roma per presentare "la richiesta formale da parte del presidente Zelensky di un coinvolgimento della Santa Sede per lo scambio di prigionieri, sia militari che civili, e per continuare l'impegno per i bambini". "C'è un numero alto di persone – aggiunge Zuppi – che non sono militari e sono trattenute in quelli che in sostanza sono campi di prigionia. È una questione complicata perché i militari si scambiano con i militari, ma con i civili come si fa? Da qui la richiesta ucraina di un impegno della Santa Sede al riguardo". "La pace deve coinvolgere tutte le parti perché sia giusta e risolva le cause del conflitto. Non puoi fare la pace senza l'Ucraina" prosegue. "Nella trattativa – afferma ancora il presidente della Cei – bisogna coniugare il realismo, lo sguardo al futuro e il diritto. Questo è proprio l'oggetto del negoziato, dove però tutti devono perdere e vincere qualcosa. Solo così si può raggiungere la pace, altrimenti sarebbe una resa. Per questo la pace va raggiunta col dialogo e con il coinvolgimento della comunità internazionale che può garantire l'identificazione delle soluzioni e l'applicazione di queste". "L'Europa – va avanti – è già coinvolta, mi auguro che abbia una voce unitaria e importante nello sforzo del dialogo e della composizione degli interessi. Penso che vadano condannati i bombardamenti sui civili e che si debba arrivare quanto prima al tavolo dei negoziati".
Ministero Difesa russo: "Abbiamo abbattuto 6 droni in 3 regioni"
"Dalle 7 alle 8 ora di Mosca, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto sei veicoli aerei senza pilota ucraini ad ala fissa: tre sopra l'oblast di Rostov, due sopra il territorio di Krasnodar e uno sopra l'oblast di Astrakhan". Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, stando a quanto riferito dall'agenzia Tass.
Attacco con droni russi a Chernihiv: morta una donna in un negozio
Un nuovo attacco russo con droni d’assalto ha colpito l’oblast di Chernihiv, causando incendi, gravi danni e la morte di una persona. Lo ha comunicato questa mattina il servizio statale di emergenza ucraino.
Secondo la nota, nel distretto di Novhorod-Siversky un negozio di alimentari è stato centrato e ha preso fuoco. I vigili del f
Zelensky: “Pace deve rispettare nostra dignità”
Zelensky ha ribadito la necessità di una “pace che rispetti la dignità del popolo ucraino” in un messaggio diffuso ieri sera sui suoi canali social, dopo l’incontro a Kiev con i vertici militari statunitensi. Nel pomeriggio, il governo ucraino aveva confermato di aver ricevuto una prima bozza del piano americano per porre fine alla guerra con la Russia, sottolineando la disponibilità a collaborare in modo “costruttivo” con Washington nella definizione della proposta.
Cosa prevede il piano di pace degli USA per l'Ucraina
Il nuovo piano di pace americano per l’Ucraina introduce garanzie di sicurezza modellate sull’articolo 5 della Nato: Stati Uniti e alleati europei si impegnerebbero a considerare un futuro attacco russo come una minaccia all’intera “comunità transatlantica”, con la possibilità di una risposta anche militare. Axios, che ha visionato la bozza, sottolinea che il piano comporta concessioni territoriali rilevanti per Kiev ma include, per la prima volta, la disponibilità di Donald Trump a offrire garanzie di sicurezza solide, da sempre obiettivo centrale di Volodymyr Zelensky.
Il documento di 28 punti, consegnato dal segretario dell’Esercito Usa Dan Driscoll, si limita a promettere garanzie “affidabili”, mentre un testo parallelo inviato da Washington specifica che ogni “attacco armato significativo e sostenuto” della Russia attiverebbe l’impegno congiunto di Usa ed Europa. Le garanzie avrebbero una durata iniziale di dieci anni, rinnovabile, e la loro autenticità è stata confermata da un alto funzionario della Casa Bianca, pur con la precisazione che il piano dovrà essere discusso con i partner europei e potrebbe subire modifiche.
Per l’amministrazione Trump, queste clausole rappresenterebbero un successo politico per Kiev e un pilastro della sua sicurezza futura. Ma Zelensky deve fare i conti con un punto particolarmente controverso: la proposta richiede la cessione alla Russia di territori ulteriori rispetto a quelli attualmente occupati, oltre alla reintegrazione di Mosca nella comunità internazionale, con revoca delle sanzioni e amnistia per i crimini di guerra. Il piano, redatto dall’inviato di Trump Steve Witkoff e discusso con il consigliere ucraino Rustem Umerov, potrebbe inoltre incontrare resistenze nell’area Maga, che vede con sospetto qualsiasi impegno militare vincolante per gli Stati Uniti.