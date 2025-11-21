Guerra Ucraina-Russia, nuovi dettagli su piano pace Trump: “Elezioni entro 100 giorni e amnistia”, Kiev: “Irricevibile”, news in diretta

"La pace va raggiunta con il dialogo". Lo afferma, in un'intervista a La Repubblica, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale, dopo aver incontrato il vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, giunta a Roma per presentare "la richiesta formale da parte del presidente Zelensky di un coinvolgimento della Santa Sede per lo scambio di prigionieri, sia militari che civili, e per continuare l'impegno per i bambini". "C'è un numero alto di persone – aggiunge Zuppi – che non sono militari e sono trattenute in quelli che in sostanza sono campi di prigionia. È una questione complicata perché i militari si scambiano con i militari, ma con i civili come si fa? Da qui la richiesta ucraina di un impegno della Santa Sede al riguardo". "La pace deve coinvolgere tutte le parti perché sia giusta e risolva le cause del conflitto. Non puoi fare la pace senza l'Ucraina" prosegue. "Nella trattativa – afferma ancora il presidente della Cei – bisogna coniugare il realismo, lo sguardo al futuro e il diritto. Questo è proprio l'oggetto del negoziato, dove però tutti devono perdere e vincere qualcosa. Solo così si può raggiungere la pace, altrimenti sarebbe una resa. Per questo la pace va raggiunta col dialogo e con il coinvolgimento della comunità internazionale che può garantire l'identificazione delle soluzioni e l'applicazione di queste". "L'Europa – va avanti – è già coinvolta, mi auguro che abbia una voce unitaria e importante nello sforzo del dialogo e della composizione degli interessi. Penso che vadano condannati i bombardamenti sui civili e che si debba arrivare quanto prima al tavolo dei negoziati".