Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi in diretta

Si continua a combattere in Ucraina. Mariupol è stretta in un assedio mentre gli attacchi aerei colpiscono Odesa e Kiev. Secondo le Nazioni Unite sono ameno 925 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto, mentre i non belligeranti feriti sono 1.496. L'ONU ha tuttavia specificato che il numero reale delle vittime è probabilmente considerevolmente più alto. Continuano i colloqui di pace: benché le delegazioni si siano nuovamente incontrate ieri una svolta appare ancora lontana; il negoziatore ucraino Mykhaylo Podolyak ha dichiarato che la resilienza del suo paese ha permesso alla Russia di "valutare in modo più adeguato la realtà", mentre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato gli Stati Uniti di impedire a Kiev di accettare le richieste russe. Oggi Zelensky interverrà in Parlamento.