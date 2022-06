Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 5 giugno 2022: esplosioni a Kiev nella notte. Ministro difesa ucraino: “Guerra finirà entro l’anno”

Le operazioni presso l'impianto Azovstal di Mariupol si sono concluse "con perdite minime". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un'intervista alla televisione serbo-bosniaca e alla Radio e Televisione della Repubblica Srpska, come riporta la Tass. "Mariupol, Azovstal, tutti i compiti sono stati risolti, e con perdite minime. Sapete che il presidente Vladimir Putin ha dato l'ordine di non assaltare Azovstal. A seguito dell'assedio, i famigerati teppisti del battaglione Azov che si trovavano li' si sono semplicemente arresi", ha detto. Secondo Lavrov, i militari ucraini che si sono arresi "stanno ora testimoniando". "Penso che racconteranno molte cose interessanti su come la teoria e la pratica neonazista erano incarnate nella vita quotidiana dello Stato ucraino, anche sotto il presidente Vladmir Zelensky", ha detto il ministro degli Esteri russo.