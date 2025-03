Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Da Trump le linee guida per un accordo di pace. Zelensky boccia la missione Onu: “Non ci proteggerebbe”

"Sono contento. Dopo solo tre mesi che lo dico in ogni sede hanno preso atto che l’unica soluzione possibile sia l’Onu o comunque una forza multinazionale". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica commenta il piano a 4 livelli di interposizione per l'Ucraina, con in prima linea l'Onu. "Addirittura l’ambasciatore cinese all’Onu ha detto che, sostanzialmente, condivide la proposta del governo italiano che Giorgia Meloni sostiene da tempo: una missione internazionale o dell’Onu. Il punto è che non può essere una missione solo ‘occidentale'. Credo, però, che l’Onu possa dare un framework, cioè una copertura, giuridica – sottolinea – Il che non significa missione Onu in senso stretto, ma anche solo sotto ‘l’egida' dell’Onu. Possono apparire sofismi da diplomatici, ma non lo sono. Ciò detto, le condizioni in cui potrà operare una qualunque missione, devono essere scritte prima nell’accordo di pace, poi vanno rese operative. È inutile discuterne adesso". Parliamo di difesa comune. Se cambiassero i trattati Ue, si potrebbe arrivare a un esercito comune europeo? "Non ce n’è bisogno. Lo schema è quello della Nato, che è efficientissimo. Se fotocopiamo quel modello, già domani avremmo la difesa europea. L’ho detto anche a Parigi: creiamo intanto un centro di comando e controllo unico, sovrapposto a quello Nato", risponde.