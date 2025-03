Guerra Ucraina, news in diretta: Trump annuncia: “Domani parlerò con Putin. Vogliamo capire se possiamo far finire la guerra”

Sul piano Kallas per ulteriori aiuti militari a Kiev da parte dei Paesi europei, "al momento non c'è condivisione. Cè un documento informale dell'Alta rappresentante e vedremo come andrà il dibattito. Ma al momento non c'è alcuna decisione in merito". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri spagnolo, Jose' Manuel Albares Bueno, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. "La Spagna non ha avuto bisogno di una proposta dell'Alta Rappresentante per impegnare un miliardo di euro per quest'anno, come abbiamo fatto negli anni precedenti. Siamo in vantaggio in questo senso e diamo l'esempio. Spero che tutti contribuiscano a livello nazionale come ha fatto la Spagna", ha aggiunto il ministro spagnolo.