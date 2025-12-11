Esteri
Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in diretta

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina dell’11 dicembre in diretta. Trump ha ribadito che gli Usa “non vogliono perdere tempo” sull’Ucraina. I leader europei gli hanno chiesto un incontro con Zelensky. Kiev ha inviato a Washington un piano aggiornato, mentre Lavrov avverte che Mosca reagirà ad eventuali truppe europee in territorio ucraino.

11 Dicembre 2025 07:16
Ultimo agg. 07:34
Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina del 11 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. Il presidente USA Donald Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo con l'Ucraina, i leader europei chiedono un incontro con noi e Zelensky nel weekend".

Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, reduci dall'incontro a Londra con Volodymyr Zelensky, avevano parlato con lui per circa 40 minuti alla vigilia della nuova riunione della cosiddetta coalizione dei Volenterosi, presieduta da Francia e Regno Unito in videoconferenza. I tre leader avrebbero chiesto a Trump un incontro con il presidente ucraino nel fine settimana.

Intanto Kiev ha inviato a Washington una versione aggiornata del suo piano per arrivare alla fine del conflitto, dopo aver esaminato il documento preparato dagli apparati statunitensi. Sul fronte russo, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha avvertito che Mosca non vuole "entrare in guerra con l’Europa", ma reagirebbe a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina.

Nella notte pesante attacco di droni ucraini sulla Russia. Mosca ha riferito di averne abbattuti 287, di cui una quarantina diretti verso la capitale.

Guerra Ucraina-Russia
07:33

Russia: "Abbiamo abbattuto 287 droni ucraini durante la notte"

Il ministero della Difesa russo riferisce che, nella notte, i sistemi di difesa hanno abbattuto 287 droni ucraini. Altri 40 velivoli sarebbero stati intercettati nello spazio aereo della regione di Mosca.

A cura di Biagio Chiariello
07:28

Trump: "Gli Usa non vogliono perdere tempo con l'Ucraina"

Gli Usa "non vogliono perdere il loro tempo" sull'Ucraina. Lo ha detto Donald Trump. Poi riferisce di una telefonata avuta con i leader europei riguardo a Kiev: "Ne abbiamo discusso in termini piuttosto forti".

A cura di Biagio Chiariello
07:22

L'Ucraina ha inviato agli Usa un piano aggiornato per la pace 

L'Ucraina ha inviato a Washington un piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno riferito due funzionari ucraini informati sulla questione. Kiev ha "già inviato" la bozza aggiornata agli Stati Uniti, ha detto un alto funzionario in merito al piano, senza fornire dettagli sul suo contenuto.

A cura di Biagio Chiariello
