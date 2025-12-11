Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in diretta

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina del 11 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. Il presidente USA Donald Trump ha ribadito che gli Usa "non vogliono perdere tempo con l'Ucraina, i leader europei chiedono un incontro con noi e Zelensky nel weekend".

Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz, reduci dall'incontro a Londra con Volodymyr Zelensky, avevano parlato con lui per circa 40 minuti alla vigilia della nuova riunione della cosiddetta coalizione dei Volenterosi, presieduta da Francia e Regno Unito in videoconferenza. I tre leader avrebbero chiesto a Trump un incontro con il presidente ucraino nel fine settimana.

Intanto Kiev ha inviato a Washington una versione aggiornata del suo piano per arrivare alla fine del conflitto, dopo aver esaminato il documento preparato dagli apparati statunitensi. Sul fronte russo, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha avvertito che Mosca non vuole "entrare in guerra con l’Europa", ma reagirebbe a un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina.

Nella notte pesante attacco di droni ucraini sulla Russia. Mosca ha riferito di averne abbattuti 287, di cui una quarantina diretti verso la capitale.